“Ricordando il 1969…”: spettacolo in piazza per raccontare 50 anni di storia

SAN MICHELE SALENTINO - Celebrare a 50 primavere di distanza l’anno 1969 con i suoi eventi politici, sociali, culturali e musicali che esattamente mezzo secolo fa hanno stravolto il mondo intero. È con questo spirito che nasce “Ricordando il 1969…”, uno spettacolo dedicato ad un anno incredibile organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Taberna Libraria di Latiano che si terrà questa sera, lunedì 22 luglio, alle ore 21 presso via sac. Pietro Galetta (Largo Oratorio) a San Michele Salentino.

L’invito è esteso a tutti coloro che vorranno rivivere attraverso i riferimenti e gli spunti che l’evento offrirà ai partecipanti, ed anche a quanti, proprio in questo anno 2019, festeggiano il proprio cinquantesimo compleanno.

La serata sarà caratterizzata da un viaggio ideale tra gli avvenimenti che hanno caratterizzato il 1969, anno impreziosito, tra l’altro, dalle note di una rivoluzione vera e propria, a livello mondiale in campo artistico e culturale, riversatosi persino nella musica nostrana ed internazionale. Un’Italia che iniziava a fare i conti con gli “anni di piombo”, ma che aveva tutte le energie per non essere schiacciata dal terrore.