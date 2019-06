RacconTango: spettacolo della scuola TangoLevante e memorial Ilaria Rizzo

BRINDISI - Mercoledì 26 Giugno, presso presso il Teatro San Vito Martire si terrà Raccontango, il primo spettacolo della scuola Tango Levante, a cura della maestra Ilaria Caravaglio che, rientrata a Brindisi dopo anni di formazione con maestri internazionali e insegnamento nella Capitale, apporta alla città questo valore aggiunto chiamato, appunto, tango.

RacconTango, guiderà gli spettatori attraverso storia e aneddoti del mondo del Tango Argentino, portando a Brindisi un assaggio di cultura “porteña” e aiutando tutti a compiere un breve viaggio a Buenos Aires, capitale mondiale del tango.

Lo spettacolo sarà anche l'occasione per celebrare la vita di Ilaria Rizzo una cara amica brindisina, ( scomparsa qualche mese fa, insieme al suo amato, in un tragico incidente in Thailandia), che ha vissuto ogni giorno danzando!

Il Tango Argentino, patrimonio mondiale Unesco, ha una storia che parla di accoglienza, integrazione, comunicazione e tanti, tanti abbracci...per questo ci è sembrato giusto e coerente devolvere il totale del ricavato a Casa Betania - Brindisi, una realtà che si muove da anni in nome dell'accoglienza, della fratellanza e dell'uguaglianza, accogliendo i meno fortunati, senza distinzione di sesso, provenienza o religione.

Contributo biglietti: 5 euro. I biglietti possono essere acquistati soltanto in prevendita, rivolgendosi ai soci di Tango Levante, a Casa Betania o presso la Parrocchia San Vito Martire di Brindisi.