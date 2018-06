Sposta-Menti a Sud, due giorni di confronto sul mondo del lavoro

BRINDISI - Torna Sposta-Menti a Sud, evento organizzato dai Consulenti del Lavoro della Provincia di Brindisi e dall’Ancl, l’associazione nazionale consulenti del lavoro unione provinciale di Brindisi.

In programma due giorni di confronto, il 4 e il 5 giugno prossimi, nel Grande Albergo Internazionale, sul Lungomare Regina Margherita. L’evento, che accende i riflettori sulle novità che riguardano il mondo del lavoro, si svolgerà non a caso nei giorni che precedono la partenza della 33esima edizione della Regata Internazionale Brindisi Corfù. Sposta- Menti a Sud, infatti, non è soltanto un momento di formazione e informazione, ma diventa un’occasione di promozione territoriale dal momento che gli addetti ai lavori, che resteranno a Brindisi per due giorni, potranno ammirare le bellezze architettoniche della città, i monumenti, il centro storico e il lungomare che, soprattutto durante la Regata Brindisi Corfù, si presenta nel modo più suggestivo e accattivante. Per questo l’evento è inserito nel programma di iniziative collaterali e di avvicinamento alla competizione sportiva.

Il dibattito si aprirà alle ore 15 di lunedì 4 giugno. Dopo i saluti del presidente dell’ordine dei Consulenti del Lavoro, Giusy Rosiello, del Presidente dell’Ancl Up Brindisi, Graziana Casieri, del Presidente Nazionale Ancl, Dario Montanaro, del Vice Presidente Cno Consulenti del Lavoro, Sergio Giorgini e del Capo dell’Itl Brindisi Brindisi, Andrea Fiordelmondo, a partire dalle 15.45, sarà approfondito il tema “Outsourcing: appalto, distacco nazionale- transnazionale e contratto di rete- dumping sociale? Contrattazione collettiva e rappresentatività- dumping contrattuale?”

I lavori riprenderanno martedì 5 giugno, ore 10 quando si discuterà di “Lavoro 2018. Quali aspettative per i giovani: apprendistato, sgravio contributivo stabile, incentivo occupazione mezzogiorno” . A seguire, a partire dalle 11.30, sarà affrontato un altro tema “Il lavoro nell’era digitale. Le nuove strumentazioni contrattuali tra opportunità e criticità: smart working, welfare aziendale”

L’edizione 2018 di Sposta- Menti a Sud si concluderà, a partire dalle ore 15.30, con un evento regionale, la riunione della Consulta dei Presidenti dei Consulenti del lavoro- Ancl Regionale: Una Terra…da Lavoro…