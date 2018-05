“Street Artist Show”: negozi aperti e spettacoli dalle 18 di domenica

BRINDISI - Tutto pronto per la prima, si alza il sipario sul centro cittadino di Brindisi! A partire da domani, 27 maggio, ogni ultima domenica del mese, dalle 18.00 alle 21.00, i negozi del centro, saranno aperti per coloro che decideranno di trascorrere la serata nel salotto della città.

Vieni in centro, divertiti, riscopri la città. Una città più bella grazie alle iniziative organizzate dal Duc, il Distretto Urbano del Commercio, per ravvivare il cuore pulsante di Brindisi. A rendere più piacevole una semplice passeggiata lungo i corsi principali e nelle tradizionali vie dello shopping sarà una serie di eventi di natura musicale e culturale, spettacoli veloci e leggeri che conferiranno vitalità al “centro commerciale all’aperto”, un luogo sicuro, ideale per incontrarsi e divertirsi.

Il progetto continuativo, perché inizia in primavera e si protrae fino all’autunno, è intitolato “Street Artist Show”, una proposta snella, itinerante e godibile fatta su misura per soddisfare le esigenze di grandi e piccini.

Si parte domani, porte aperte e vetrine tirate a lucido, commercianti in festa. Una festa di tutti, un evento per la città che punta, con le performance in programma, a coinvolgere residenti, visitatori provenienti dalla provincia e turisti.

In diversi luoghi del centro cittadino, dalle piazze principali alle intersezioni fra i corsi, passando per le vie più caratteristiche, sarà possibile apprezzare gli spettacoli degli artisti coinvolti nel progetto.

Programma domenica 27 maggio: Animazione per i più piccini dell’agenzia 4Dreams (bolle di sapone, palloncini modellabili, mascotte e trucca bimbi); Spettacolo di pizzica (cooperativa Naukleros- Associazione Aipd); Hip hop e break dance (Danza in disordine); Spettacolo musicale- I Rinoplastici; Teatro burattini (Paola Giglio).

Questo ed altri spettacoli, tutto possibile nell’ambito del progetto di rivitalizzazione del centro urbano ideato dal Duc. I commercianti ci sono, partecipa anche tu. La città è tua e aspetta solo te!