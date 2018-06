Sul lungomare di Brindisi ritornano "I Sapori del Mediterraneo"

BRINDISI - Torna “I Sapori del Mediterraneo”, evento organizzato dall’associazione Puglia Insieme si Può che si terrà a Brindisi dal 28 giugno al 1 luglio, sul Lungomare Regina Margherita. Saranno oltre 50 gli stand di prodotti tipici locali, ma ci sarà spazio anche per laboratori didattici e momenti spettacolo. La sesta edizione della kermesse gastronomica riserverà tante novità a partire dai laboratori che si terranno nel fine settimana per finire con gli eventi sportivi organizzati per mettere in vetrina le associazioni dilettantistiche che operano sul territorio e che si cimenteranno in dimostrazioni di boxe, karate, judo, kick boxing, kung fu.

Sul Lungomare Regina Margherita non i soliti stand, ma eleganti banchetti realizzati in ferro battuto da artigiani locali.

Si parte giovedì 28 giugno, alle ore 19.00, con l’apertura degli stand. Tanti i prodotti in vetrina, dal capocollo di Martina Franca al biscotto cegliese, dai panzerotti fritti al formaggio podolico di Foggia. Food e non solo, dal momento che tra gli stand sarà possibile degustare anche il vino prodotto da alcune cantine locali e birra artigianale.

“Ogni anno è una nuova sfida- ha dichiarato Fabio Pochi del comitato organizzatore dell’evento- il nostro obiettivo è crescere nel tempo e offrire proposte differenti che possano incontrare i gusti di una platea vasta e variegata. Abbiamo pensato ai giovani, alle famiglie e ai più piccoli. La città ha bisogno di crescere, di essere promossa e questi eventi vanno proprio in questa direzione”

Laboratori

Giovedì. Laboratorio per celiaci. Il maestro pasticciere Claudio Colitta realizzerà dolci e pizze per chi segue un particolare regime alimentare

Venerdì. “La pesca sostenibile di Torre Guaceto Presidio Slow Food, un esempio virtuoso da replicare”. Degustazione di pesce povero a miglia 0 a cura del Food Manager e Chef Ernesto Palma, patron dell’Antica Sciabbica; si terrà inoltre un master of food di pesce il cui relatore sarà Marcello Longo, rappresentante legale Slow Food Puglia

Sabato. Sono tre i laboratori in programma. I primi due sull’olio e sul vino e saranno tenuti rispettivamente da Benedetta Liberace, titolare dell’omonima azienda agricola e Vincenzo Pugliese, imprenditore ed enologo, ambedue coadiuvati dall’esperto di olio e vino Francesco Soleti. Il terzo laboratorio vedrà protagonista la farina e sarà curato dall’associazione Triticum, presieduta da Teddy Liberato, che produrrà pasta fresca con diverse tipologie di farina: grano arso, farine antiche tradizionali, senatore Cappelli e semola grezza.

Domenica. Laboratorio di latticini curato dal Caseificio Giada con la produzione di mozzarelle ed altri prodotti caseari

Oltre ai laboratori sono previsti momenti di spettacolo tra musica tradizionale, come pizzica a tarantella, e disco music.