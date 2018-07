A Campo di Mare appuntamento con "Il Mediterraneo di De Andrè"

CAMPO DI MARE – “Il mediterraneo di De André”, sulle note di De Andrè, Pino Daniele e Domenico Modugno, in scena in via Thaon De Revel, 1 a Campo di Mare, presso il B&B Dimore di Mare. Appuntamento sabato 14 luglio alle 21. Lo spettacolo, tratto dall'omonimo libro di Andrea Martina, è un viaggio nel mare creativo di Fabrizio De André che parte dalla sua crisi artistica del '77, passa dal sequestro in Sardegna e arriva al 1984, anno in cui pubblica insieme a Mauro Pagani il suo capolavoro "Crêuza de mä". Andrea Martina e Giuseppe Fiorante trascineranno il pubblico in un viaggio che abbraccia generi e stili diversi, riuscendo ad unire musica d'autore a dialetti mediterranei, passando anche da artisti come Pino Daniele e Domenico Modugno.

L’evento si svolgerà in strada, sotto le stelle a due passi dal corso principale e dalla spiaggia e dal mare, il Mediterraneo. La partecipazione è libera.