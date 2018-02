 A San Valentino regala il teatro: al Verdi una speciale promozione

BRINDISI - Il Teatro Verdi di Brindisi vuole festeggiare San Valentino e tutti gli innamorati con una promozione speciale: per lo spettacolo «Calendar Girls, in programma il prossimo 14 febbraio (ore 20.30), sarà infatti possibile acquistare il secondo biglietto a metà prezzo. La promozione è valida solo per la galleria del teatro e offre l’occasione di regalare al proprio partner l’emozione di uno spettacolo unico.

Angela Finocchiaro e Laura Curino sono le straordinarie interpreti di una commedia che ha una lunga storia di successi e riscritture, basata su un fatto realmente accaduto in Inghilterra: un gruppo di donne di mezza età, iscritte a un’associazione femminile legata alla chiesa, posa con grande scalpore per un calendario di nudi per sostenere la ricerca contro il cancro, raggiungendo una straordinaria notorietà. Al suo primo allestimento in Italia, la commedia teatrale di Tim Firth presenta un cast d’eccellenza: assieme ad Angela Finocchiaro e Laura Curino, sarà in scena un gruppo di estrose e ardite girls formato da Ariella Reggio, Carlina Torta, Corinna Lo Castro e Matilde Facheris. Una commedia che fa molto ridere, il cui successo, come sottolinea la regista Cristina Pezzoli, risiede molto nel coraggio e nell’ironia con cui le protagoniste si spogliano, al di fuori dei rigidi canoni di perfezione ed eterna giovinezza.

Sarà possibile acquistare i biglietti a tariffa promozionale presso la biglietteria del Teatro Verdi: turni di apertura dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle 13 e dalle ore 17 alle 19. Info 0831 562554.