“Arcangelo” a teatro con lo 0831 Space

BRINDISI - Torna l'appuntamento con il teatro allo 0831 Space: sabato 19 gennaio andrà in scena "Arcangelo" di e con Franco Ferrante, per la regia di Michele Bia.

Occasione per un padre attore di raccontare un’esperienza difficile, delicata e centrale della propria vita. La patologia di suo figlio, il proprio narcisismo, l’invadenza di facebook. Arcangelo è anche un’occasione per riflettere sulla perdita di senso delle parole, sull’uso smodato di concetti filosofici da social, sul peso che degli assurdi “mi piace” possono assumere di fronte al tragico, scardinandone il senso. Arcangelo è sicuramente una storia che invita lo spettatore a ridere e a rivedere il proprio rapporto con la vita e con la morte.