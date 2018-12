Commedia teatrale a sfondo benefico per "Gli amici di Liliana"

SAN PIETRO VERNOTICO - La compagnia teatrale di attori amatoriali nata in seno all'associazione culturale "Gli amici di Liliana" presentano la commedia in vernacolo "Allu papà nci ole la bbadante", storie ordinarie e tragicomiche sui problemi del nostro tempo nella gestione degli anziani. Le scene si aprono alle 20,30 di mercoledì 19 dicembre presso il teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico e i proventi della vendita dei biglietti saranno devoluti al reparto oncologico dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce. L'associazione “Gli amici di Liliana” nata in ricordo di Liliana Mangione giovane sanpietrana mancata nel 2009 pe una malattia incurabile, non è nuova nell'organizzazione di eventi a sfondo benefico e di sensibilizzazione. Si è svolto infatti venerdì 14 il convegno sulle malattie polmonari presso l'aula consiliare del comune di San Pietro e tante altre iniziative sono in cantiere e saranno realizzate nei prossimi mesi.