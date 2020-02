Generation Reloaded: sabato al teatro Verdi Alea Feat. Fabrizio Bosso in concerto

Ancora pochi giorni e le luci del Teatro Verdi si accenderanno, quando partirà la musica del Generation Reloaded, lo spettacolo di Alea, cantautrice brindisina in scena con Fabrizio Bosso, trombettista di fama internazionale, sabato prossimo, 22 febbraio, alle ore 21.

Dopo il successo del Generation Tour, che ha toccato diverse città in Italia tra cui i prestigiosi festival Lucca Jazz Donna e JazzMI di Milano, lo spettacolo completamente aggiornato, durante il quale attraverso la magia della musica il soul e il r’ n ‘b si intrecciano con sonorità moderne, nasce dal secondo lavoro discografico della cantautrice brindisina Alea, scritto e arrangiato in collaborazione con il trio lucano The Sit pubblicato per l’etichetta Arealive. Il disco, che ha segnato l’evoluzione e il passo della maturità di Alea, è composto da nove brani e un preludio strumentale in cui si vuole tratteggiare il viaggio della “Generazione Y” (generazione di coloro che sono nati fra i primi anni ottanta e la fine degli anni novanta, ndr), alla costante ricerca di identità e di conferme, della propria realizzazione lavorativa e personale all’interno di un contesto storico dove tutto sembra essere solo “immagine”.

Lo spettacolo vuole offrire spunti di riflessione e suggerire che la via d’uscita da questa apparente superficialità potrebbe essere l’ apertura verso altre realtà culturali, tutte da scoprire ed amare: l’esempio è nel brano “Joie”, in cui il featuring con il percussionista senegalese Meissa Ndiaye e il suo allievo salentino Luigi Colella mette in luce nuovi modi di approcciarsi all’Altro. Il concetto della libertà compositiva è il fil rouge che lega tutti i brani tra loro del concerto. Così come nel singolo “DaDaism”, con il featuring del cantautore Big Simon, membro della band Krikka Reggae.

«Generation – afferma la cantautrice brindisina Alea - è un disco in continuo rinnovamento, attraverso il quale è possibile portare in scena spettacoli sempre diversi, partendo ogni volta dalle stesse matrici, quelle del soul e del rhythm and blues che si intrecciano con sonorità moderne. Esattamente come accadrà sabato, grazie alla creatività di Fabrizio (Bosso, ndr). Sono molto felice di essere sul palco con lui e lo ringrazio per aver accolto la nostra proposta con entusiasmo. È un artista che ama l’arte, che sa ancora emozionarsi e questo lo si percepisce sin dalla prima nota che emette in concerto. Le emozioni ritengo siano fondamentali nel corso di uno spettacolo ed io non vedo l’ora di salire sul palco per condividerle con il pubblico di Brindisi, la mia città che amo profondamente. Per questo ho scelto di ripartire dalla ‘mia casa’ con Generation Reloaded che per noi è molto importante. Il palcoscenico del teatro Verdi ha il suo prestigio e l’ansia comincia a farsi sentire, ma si tratta indubbiamente di energia positiva. Sono pronta, contentissima di fare questo concerto».

Il concerto, organizzato in collaborazione con il Crocevia, vedrà la collaborazione della Scuola di Musica «Girolamo Frescobaldi» di Camillo Fasulo e il team della Fresh Percussion che cureranno anche l’opening act. Le canzoni, scritte e composte da Alea, sono arricchite dagli arrangiamenti del trio The Sit, che vede Giuseppe Trivigno al pianoforte e synth, Giuseppe Pignatelli al basso elettrico e Aris Volpe alla batteria e drum pad.

Si comincia alle ore 21.00

Apertura porte alle ore 20.30

Durata: un’ora e 30 minuti

Biglietti: poltronissima 13 euro – poltrona 10 euro

I biglietti sono disponibili presso la biglietteria del Teatro (apertura dal lunedì al venerdì ore 11-13 e 16.30-18.30; sabato 22 febbraio ore 11-13 e 19.30-21; 0831 562 554) oppure online su https://bit.ly/38ma8L5.

