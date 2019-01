Il barbiere di Siviglia al teatro Impero

BRINDISI - Venerdì 18 Gennaio alle 20:30, nel Teatro Impero di Brindisi andrà in scena l'opera buffa in due atti "Il Barbiere di Siviglia" di Gioachino Rossini, allestita a cura dell'Orchestra Filarmonica Pugliese e prodotta dall'Associazione Auditorium di Castellana Grotte in collaborazione con l'Associazione Nino Rota di Brindisi.

Sempre il 18 gennaio, dalle ore 9.30 alle ore 11.30, ci sarà il matinée, riservato agli studenti di scuole di ogni ordine e grado.

L’Orchestra Filarmonica Pugliese è tra i più importanti poli culturali musicali pugliesi. Patrocinata dalla Regione Puglia, si è esibita sia nei più importanti teatri e luoghi della nostra regione, sia in trasferte in ogni parte d'Italia, offrendo spettacoli di rilevante importanza artistica e conseguendo sempre unanimi consensi di critica e di pubblico; numerose le collaborazioni con musicisti e Direttori ai più alti livelli.



«Il Barbiere di Siviglia» in programma a Brindisi è realizzato con la collaborazione del Coro FestivaLatilla, e impegna giovani cantanti lirici in carriera, vincitori d'importanti concorsi lirici e molto apprezzati nelle più recenti rappresentazioni: Gianpiero Ruffino - Conte d'Almaviva (tenore), Gianni Marino - Bartolo(basso), Gerardo Spinelli - Figaro (baritono), Nicola Ciancio - Basilio (basso), Carmen Lopez - Rosina (contralto), Ines Colangelo - Berta (soprano), Tommaso Nicolosi - Fiorello/Ufficiale (basso).

Dirige il Maestro Giovanni Minafra.

Regia, scene e costumi di Gerardo Spinelli.

Prezzi

Platea 1^ settore: prezzo unico € 15,00

Platea e galleria: prezzo unico € 12,00

Per il matinée, riservato a studenti e docenti, il prezzo è di € 5,00

Sino a giovedì 17 gennaio, i biglietti saranno acquistabili presso il bar sito accanto al Teatro Impero (la mattina e il pomeriggio sino alle ore 20:00).

Venerdì 18 gennaio, i biglietti potranno essere acquistati al botteghino del teatro, dalle ore 18:00 sino all'inizio dello spettacolo.

Per informazioni:

Botteghino Teatro Impero

0831 523846