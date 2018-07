L’eclissi della Luna e la magia del teatro in un’unica serata

OSTUNI - Venerdì 27 luglio, ore 21, va in scena Il gatto con gli stivali della compagnia Teatro Verde di Roma, per il Posto delle Favole al Parco. Teatro d’attore | Pupazzi - Spettacolo per tutto il pubblico a partire dai 3 anni.

Un carosello di personaggi e burattini, di musica e canzoni, di risate e avventure, in un ritmo crescente ed entusiasmante, per raccontare l’astuzia, il coraggio e la fantasia di un gatto i cui stivali magici nulla possono, però, senza l’aiuto del pubblico.

Biglietto euro 5.

Formula Benvenuti nonni: per ogni bambino un nonno entra gratis

Info: 389 265 6069

Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano (Ostuni) – Strada Ostuni Fasano – A 1,5 km da Ostuni, svoltare sulla sinistra per Monastero delle Benedettine/Parco Archeologico

Con il biglietto dello spettacolo è possibile fruire della visita guidata gratuita al Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano. Partenza ore 20. Durata 30 minuti. E' richiesto, per motivi organizzativi di presentarsi al parco alle 19.45.