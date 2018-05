"La quinnicina a mare" commedia in vernacolo della compagnia "I teatranti"

SAN PIETRO VERNOTICO - La compagnia "I teatranti" dell'associazione culturale "Domenico Modugno" presenta la commedia in vernacolo "La quinnicina a mare". Tre atti per trascorrere una serata in allegria con l'umorismo degli attori amatoriali e le disavventure raccontate in ricordo di un tradizione dei decenni scorsi quando le famiglie si organizzavano per trascorrere qualche settimana di vacanza al mare, nelle vicine marine. Il sipario si aprirà alle 20,30 di sabato 26 maggio presso il teatro Don Bosco di San Pietro Vernotico.