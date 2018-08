Le avventure di Cappuccetto rosso al parco archeologico

OSTUNI - Torna, dopo due sold out, il terzo appuntamento per le famiglie al Festival Teatro Madre di Ostuni: venerdì 3 agosto, alle ore 21.00, i burattini tradizionali in baracca della Compagnia Burambò racconteranno la fiaba più conosciuta dai bambini di tutto il mondo

Pur essendo oramai maggiorenne, Cappuccetto Rosso della Compagnia Burambò non smette di divertire e ammaliare grandi e piccini. Lo storico spettacolo di burattini in baracca, nato dalla mente e dalle mani di Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli, ha conosciuto migliaia di scuole e teatri prima di approdare ad Ostuni, dove andrà in scena, nell’arena del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, il prossimo venerdì 3 agosto (ore 21.00).

«Nella programmazione di questa prima edizione di Teatro Madre abbiamo scelto - dice Enrico Messina, co-direttore artistico del festival, assieme a Daria Paoletta – di portare in scena favole conosciute, coprendo lo spettro di tutti i linguaggi possibili del teatro rivolto alle nuove generazioni: così dopo il teatro danza di Cenerentola, il teatro d’attore del Gatto con gli stivali, arriva il teatro di figura con le Avventure di Cappuccetto Rosso, uno spettacolo vincitore di innumerevoli premi, tra cui “Qui comincia l’avventura” di Catania”.

Nel corso della serata di venerdì sarà possibile seguire le orme di Cappuccetto Rosso che, attraversando il bosco, si imbatterà in tanti, simpatici e coloratissimi personaggi di fantasia che riservano moltissime sorprese e aumentano la partecipazione emotiva e liberatoria dei piccoli spettatori, garantendo il massimo del gioco e del divertimento, e perché no, anche un pizzico di paura. Il ritmo dello spettacolo è sostenuto dalla suggestione dei rumori e delle musiche dal vivo eseguite da Nicola Masciullo.

Uno spettacolo che coglie e propone al pubblico lo spirito più genuino del teatro dei burattini, con le sue tradizionali gags, trovate, sorprese, capaci di ammaliare sia il pubblico dei bambini che quello degli adulti.

Una nuova occasione per vivere la magia del teatro e far assaporare ai più piccoli il fascino dell’ascoltare, vedere e vivere un racconto, in un luogo in cui storia, natura e bellezza si fondono in uno spettacolo nello spettacolo. Teatro Madre, infatti, offre la possibilità di esplorare il Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano e conoscere la storia dell’antica madre che qui riposa: tutti coloro che acquisteranno il biglietto, infatti, potranno usufruire, prima dell’inizio dello spettacolo (h. 20) della visita guidata curata dal Sac La Via Traiana. È necessario presentarsi in loco alle ore 19.45 previa prenotazione al 389/2656069. Teatro Madre, con la direzione artistica di Enrico Messina e Daria Paoletta, organizzato da Armamaxa | Pagine Bianche Teatro - Residenza Teatrale di Ceglie Messapica e promosso dal Museo Civico e Parco Archeologico di Ostuni con il contributo del Comune di Ostuni, prosegue fino al 17 agosto con altre 2 date dedicate alle famiglie (venerdì 10 agosto con Hansel e Gretel del Teatro Crest e venerdì 17 agosto con Robin Hood di Armamaxa Teatro), per la rassegna il Posto delle Favole al Parco, e altri 2 spettacoli dedicati a un pubblico adulto, per la rassegna Teatro al Parco (mercoledì 8 agosto con Eva, Diario di una costola con Rita Pelusio e lunedì 13 agosto con il Ballo di e con Daria Paoletta).

Il botteghino

Il costo del biglietto degli spettacoli per famiglie – rassegna Il posto delle Favole al Parco – è di 5 euro. È attiva la promozione Benvenuti Nonni: per ogni bambino che viene a teatro, un nonno non paga. Possibile prenotare al 389/2656069. I biglietti al botteghino dovranno essere ritirati entro le ore 20.45. In caso contrario, la prenotazione decade.

Dove acquistare i biglietti del Festival Teatro Madre:

Sul circuito vivaticket.it e presso tutti i rivenditori autorizzati;

presso lo IAT di Ostuni, sito in Corso Mazzini, 8 (tutti i giorni, 10 - 23);

presso il botteghino del Museo Civico di Ostuni, sito in Via Cattedrale, 15 (tutti i giorni, 10 – 13; 18 – 22);

direttamente al botteghino del Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano, dalle ore 19.00 del giorno dello spettacolo.

Venerdì 3 agosto | h. 21.00

Parco Archeologico di Santa Maria di Agnano | Ostuni

Info: 389/2656069