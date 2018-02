"Non tutti gli atti vengono per nuocere" esilarante commedia al Don Bosco

SAN PIETRO VERNOTICO - Per la prima rassegna del concorso amatoriale "Domenico Modugno", domenica 25 febbraio andrà in scena "Non tutti gli atti vengono per nuocere" della compagnia teatrale "Makaria" di Squinzano. Uno spettacolo diviso in cinque atti unici: "Il figlio in provetta", "Voce amica", "L'uomo incinto", "La casellante", "Preisioni meterologiche". Lo spettacolo avrà inizio alle 20,30 presso il teatro "Don Bosco".