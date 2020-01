“Otto donne e un mistero”: secondo appuntamento a Teatro

Mesagne: è previsto per venerdì 31 gennaio alle 20,30 lo spettacolo “Otto donne e un mistero”, la seconda proposta della Stagione di Prosa promossa dal Comune di Mesagne in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. L’apertura del sipario alle ore 21 offrirà la scena alle interpretazioni di Debora Caprioglio, Anna Galiena, Caterina Murino e Paola Gassman nella commedia gialla a tinte rosa di Robert Thomas. In questa edizione, il quartetto di grandi protagoniste è diretto da Guglielmo Ferro, le musiche sono di Massimiliano Pace, le scene di Fabiana Di Marco, i costumi di Francoise Raybaud, il disegno luci di Aliberto Sagretti, in una produzione “La Pirandelliana srl” e “Compagnia Molière” con Antonella Piccolo, Claudia Campagnola, Giulia Fiume, Mariachiara Di Mitri.

Ogni cosa nella sfavillante dimora addobbata a festa è intrisa di un persistente profumo da donna, ma di quale delle otto che sfarfalleggiano in casa? Forse di quella che ha pugnalato Marcel e tagliato i fili del telefono, trasformando l’accogliente abitazione in una prigione di paura?

I biglietti per gli altri spettacoli della rassegna potranno essere acquistati tutti i martedì e giovedì dalle ore 16.30 alle ore 19.30, o la sera prima dello spettacolo a partire dalle 18,30, presso il Botteghino del Teatro comunale di Mesagne.