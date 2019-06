“Ama e cambia il mondo”: Romeo e Giulietta in musical al Verdi

BRINDISI - Quando l’amore vince sull’odio e sulla morte.In occasione del suo quarantesimo anniversario nazionale Aipd Brindisi, in collaborazione con Enel spa e la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, si tinge di rosso e di blu, per mettere in scena il più grande spettacolo dell’anno: Romeo e Giulietta. In una rivisitazione del musical “Ama e Cambia il Mondo” di Gérard Presgurvic. Domenica 16 Giugno alle ore 20.30 presso il Nuovo Teatro Verdi i ragazzi dell’AIPD Brindisi interpreteranno i due storici innamorati e le loro famiglie, per vivere insieme alla cittadinanza un momento di grande emozione e di sfida, sicuramente da non dimenticare. “E’ già il quarto anno – dice la Presidente AIPD Brindisi Stefania Calcagni – che l’Associazione porta in scena uno spettacolo teatrale ed è il secondo anno che, grazie alla collaborazione di ENEL e della Fondazione Nuovo Teatro Verdi, si riesce ad estendere questa esperienza a tutta la cittadinanza”. Nel 2018, infatti, la rivisitazione de “I promessi sposi – Opera Moderna”, ha visto il tutto esaurito, riuscendo ad abbattere i confini di pregiudizio, compassione ed assistenzialismo, solitamente legati al concetto di disabilità, soprattutto nel nostro territorio. Anche quest’anno i ragazzi, che interpreteranno i protagonisti della rinomata tragedia, saranno accompagnati da operatori e volontari dell’Associazione, oltre che dai tirocinanti dell’alternanza scuola-lavoro del Liceo delle Scienze Umane “Ettore Palumbo”, che assumeranno per loro il ruolo di “angeli custodi” dall’inizio alla fine dello spettacolo. Importantissimo anche il contributo del CAG Brindisi per i Giovani, grazie al quale gli operatori ed i volontari hanno potuto prestare le loro voci per la registrazione della colonna sonora, mentre i ragazzi hanno registrato i dialoghi da utilizzare nelle varie scene. I biglietti sono già disponibili presso il Botteghino del Teatro dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.45 e presso la sede AIPD Brindisi, in Piazza Di Summa c/o l’ex Ospedale dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 17.00. Per informazioni contattare i seguenti numeri: 348/9343609 e 392/2919533.