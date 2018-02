Spettacolo con cena per la terza edizione di “Teatri di terra”

OSTUNI - Domenica 11 Febbraio (ore 18,00 – ingresso spettacolo e apertivo cosmicomico 10€) in scena Ti ho visto con Robert McNeer

Non si vive di solo pane. Ci vogliono anche il vino, il teatro… e da più di dieci anni, ogni estate La Luna nel Pozzo offre tutto questo al suo pubblico. Per il secondo anno, anche d’inverno.

Nutrire allo stesso tempo la mente, la pancia, il cuore è il desiderio che fa nascere “Teatri di Terra: Fuoco d’inverno”, una rassegna invernale per i grandi. Nella dimensione intima del teatro da camera presentiamo sette spettacoli di grande spessore.

Dopo lo spettacolo, una grande tavolata: un’ottima cena, un buon bicchiere di vino, le chiacchierate, le nuove conoscenze, le risate. Cultura a misura nostra.

Dopo tanti anni passati a guardare le stelle dalla sua stanzetta, un uomo scopre di essere non solo osservatore, ma anche osservato. Così comincia una storia paranoico-comica....

Abbonamenti: 4 abbonamenti spettacoli&cena 85 euro; 4 abbonamenti spettacoli 30 euro; riduzione per gruppi numerosi

Per informazioni e prenotazioni potete visitare il sito web http://www.la-luna-nel-pozzo.com/ e la pagina facebook https://www.facebook.com/lunapozzo/

La Luna nel Pozzo

0831 330353 - 335 8037241

www.la-luna-nel-pozzo.com

www.facebook.com/lunapozzo

teatrolalunanelpozzo@gmail.com