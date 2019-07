"Il sindaco pescatore". Vita e morte di Angelo Vassallo, con Ettore Bassi

SAN VITO DEI NORMANNI - "Lo Stato siamo noi. Sono i paesi che fanno il Paese. La ricchezza è nel luogo in cui si vive" (Angelo Vassallo). Ci sono trenta centesimi di secondo prima che il primo di 9 proiettili raggiunga Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, ucciso il 5 settembre del 2010. E uno splendido Ettore Bassi dilata quel tempo fino a raccontarci chi era Angelo, cosa ha fatto, come ha amministrato e cosa non ha avuto il tempo di fare, assassinato a 57 anni.

"Colori buoni, odori buoni creano stati d'animo buoni. Acqua pulita, paese pulito, conti puliti". In fondo significa questo fare il sindaco. Cose semplici. La fiducia è la prima cosa con l'onestà. E poi sporcarsi le mani, "mettere le mani nella merda", fare, partecipare, muoversi quando serve.

Un paese minuscolo, Pollica, ma non così piccolo se è stato necessario ammazzare il suo sindaco per fermarne il processo di rinnovamento e il progetto di legalità. Sono più di 3 anni che Ettore Bassi porta in scena la storia di Angelo Vassallo. Ormai quasi 9 che i fratelli Dario, Massimo e il resto della famiglia aspettano giustizia.

Tutti dovrebbero conoscere la storia di Angelo Vassallo. Ettore Bassi viene finalmente a raccontarla anche a San Vito dei Normanni, la cittadina dove è nato il primo comitato antiracket della provincia di Brindisi, dedicato a Libero Grassi. L'amministrazione ha sposato questa causa che non è solo uno spettacolo ma "un altro passo verso la verità”, come scrive Dario Vassallo.

Il 2 agosto, ore 20 30 presso l'Arena Don Tonino Bello, nella Villa Comunale di San Vito dei Normanni, l’evento: sarà una grande emozione e un gesto di amicizia e responsabilità civile. “Il sindaco pescatore”, interpretato da Ettore Bassi, è stato scritto da Dario Vassallo ed Edoardo Erba, musiche di Pino Donaggio, disegno luci di Giuseppe La Torre, luci e fonica di Francesco Napoletano, aiuto regia Augusto Casella, regia di Enrico Maria Lamanna.

E con le voci di Sebastiano Di Mauro, Roberto Negri, Eleonora Vanni, Sebastiano Somma, Michele Savoia, Pino Ammendola, Marco Minetti, Augusto Casella, Eliana Lupo, Laura Cuomo, Antonio Tallura, Edoardo Coen.