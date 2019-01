"Streghe, pozioni e una manica di mostri" per "A teatro con mamma e papà"

BRINDISI - Nell’ambito della Stagione Ragazzi, Il Teatro Kopó presenta Streghe, pozioni e una manica di mostri di e con Simona Epifani e Federica Ribezzo, in scena sabato 12 gennaio alle ore 17:30 e domenica 13 alle ore 11:30. Tecnica Teatro d’attore interattivo, consigliato dai 5 anni in su. La Scuola Di Stregoneria Jack Skeletron organizza una gara per eleggere Lo stregone dell’anno. Tanti i partecipanti, ma la storia di cui vogliamo parlarvi è quella di Strega Grimilde e Strega Flora. La prima cattivissima e abilissima creatrice di pozioni mostruose. La seconda troppo dolce, troppo buona e troppo distante, quindi, dal poter vincere il prestigioso titolo della scuola. Ma, gareggiando, qualcosa accadrà? Siete pronti a scoprirlo? E allora vi aspettiamo con zampe di corvo, cerume di mostro e ali di pipistrello. E se il vincitore fosse uno di voi? Venite a teatro per scoprirlo!