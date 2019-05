Stupefatto: avevo 14 anni, la droga molti più di me

CISTERNINO - Domenica 16 giugno alle ore 20:00 al cinema teatro Paolo Grassi di Cisternino andràin scena “Stupefatto” uno spettacolo di Fabrizio De Giovanni a cura della Caritas Diocesana di Conversano-Monopoli in collaborazione con la Compagnia Itineraria Teatro. Avevo 14 anni, la droga molti più di me" è la storia di un ragazzo come tanti, Enrico Comi, e del suo percorso nella droga dai 14 ai 21 anni. Uno spettacolo per parlare apertamente degli stupefacenti e dell'apparente normalità con cui si insinuano nella nostra esistenza.

Uno spettacolo di teatro civile che scardina alcuni luoghi comuni diffusi tra i giovanissimi attraverso il racconto di una storia vera che appartiene a molti, in cui è facile riconoscersi e magari riflettere... genitori e figli insieme a teatro, perché parlarne non è facile!

Regia di Maria Chiara Di Marco

Testo di Enrico Comi e Fabrizio De Giovanni

Musiche di Eric Buffat