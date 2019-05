“La favola che non c’è”: saggio di fine anno al Circolo ufficiali

BRINDISI - Venerdì 17 maggio, presso il Circolo ufficiali della Marina Militare di Brindisi, per la rassegna “Il Salotto delle Donne” anche quest’anno, si è concluso con grande successo e partecipazione, il saggio finale delle signore partecipanti al laboratorio teatrale, condotto dall’attore Marcantonio Gallo, dal titolo “La favola che non c’è”.

L’idea di Marcantonio Gallo è stata quella di combinare i racconti e le parole, in danze fiabesche, per raccontare storie reinventate, per annientare orchi, maghi, streghe, metafore e ossessioni di una società, che non smette di sentirsi minacciata, ma non per questo rinuncia alla fantasia del vivere.

I personaggi delle favole hanno, così, preso vita, attraverso i testi scritti dalle stesse “aspiranti attrici”, con l’intento di trasmettere, divertendosi, messaggi di profonda riflessione. Una formula ben riuscita e apprezzata. Tra gli applausi ed un finale coinvolgente, dove attori, spettatori e regista, si sono fusi insieme, per ballare e cantare la famosa formula magica di Mary Poppins “con un poco di zucchero e la pillola va giù” si è conclusa, sorridendo alla vita, la lieta serata.

Al termine, alle protagoniste sono stati consegnati, dal capitano di fregata Antonio Rossetti, presidente del Circolo ufficiali, gli attestati di partecipazione al laboratorio teatrale, tenuto presso lo stesso Circolo ufficiali.

Personaggi ed interpreti in ordine di apparizione:

Scigliuzzo Francesca: Cantastorie

Capoccia Annamaria: Pippi Calzelunghe

Buonasorte Grazia: Cenerentola

Urso Giorgia: Pinocchietta

Morroi Dorina: Scarpette rosse

Calianno Marta: Alice

Maltinti Giulia: Strega di Biancaneve

Vammacigna Katiuscia: Malefica

Policicchio Teresa: La bella Addormentata

Febbrayo Gabriella: Mary Poppins