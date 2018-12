Teatro x Casa di Raimondo Brandi a Brindisi

Case, pubblico e teatro

Teatroxcasa è la piattaforma web che ti permette di trasformare il tuo salotto in un teatro ogni volta che vuoi, di aprire il tuo spazio per accogliere cultura e socialità, di frequentare le case accoglienti e illuminate di tutta Italia.

Un festival diffuso e permanente dove ogni casa propone la sua stagione, ogni ospite si fa direttore artistico.

Al pubblico, chiunque, basta prenotarsi per scoprire le case teatrali del suo quartiere, della sua città o della città che visita.

Salotti, giardini, cantine, ogni posto va bene. Un divano, delle sedie, un tappeto, dei cuscini, un paio di bottiglie di vino e tutta la cura che l'ospita saprà mettere nell'accogliere le persone che vengono a vedere teatro a casa sua.

Alle nostre serate non c'è biglietto, non c'è tessera associativa. Lo spettacolo chiede un'offerta libera che indichiamo caldamente di considerare non inferiore ai 12€ a testa.



Il 28 dicembre Carlotta Rizzo,direttrice Teatro x casa a Brindisi nella sua Casa di Bambola ospiterà "I corteggiatori" uno spettacolo Spettacolo scritto, diretto ed interpretato da

Vito De Girolamo e Carlo Loiudice.



L'aperitivo sarà curato da: "Anelli Enoteca" che offrirà il suo prosecco; il Caseificio artigianale "L'amor di latte" che delizierà gli ospiti con i suoi prodotti freschi; il "Forno di Ciccio" con i suoi prodotti dal forno, non mancheranno poi i rustici di "La nuova capannina" e per concludere il panettone artigianale di "Dolci creazioni"!



Programma:

> Aperitivo ore 19.00

> Inizio spettacolo ore 20.30

> Capienza evento 25 persone





Abstract: Anche stasera lo spettacolo sta per iniziare, ma… … uno spettacolo di poesia tutto dedicato all’amore. Il pubblico e desideroso di ascoltare versi poetici. Vito entra in scena declamando le strofe di un suo componimento, ma… Carlo piomba sul palco deciso a suicidarsi: delusione d’amore! Saranno la poesia, l’amicizia e la complicità maschile a dissuaderlo da questo disperato proposito, insieme alla nuova consapevolezza di poter ritrovare l’amore. E ci riuscirà soprattutto per merito delle “cinque regole del corteggiamento”, fondamento, dogma e pilastro della famigerata fama di latin lover di Vito. In Carlo esplode una ritrovata fiducia, grazie al palcoscenico, al pubblico e alle donne presenti in sala. La lezione ha inizio, tutto sembra filare per il verso giusto, senonché…. Questo l’incipit di uno spettacolo nel quale poesia e umorismo si legano perfettamente in un gioco continuo, ricco di colpi di scena.





La location è segreta. Solo una volta prenotati e confermati i tuoi posti ti verrà comunicato l'indirizzo preciso della Casaxteatro.

Non ci sarà né biglietto né tessera associativa, al termine dello spettacolo l'attore chiederà di lasciare un'offerta libera nel cappello. Teatroxcasa raccomanda un'offerta per lo spettacolo teatrale non inferiore a 12€ a persona.

