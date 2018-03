Tullio Solenghi e Massimo Lopez a Fasano al Kennedy per La Stagione del Roma

FASANO - Per i lavori in corso nella struttura di Via Tanzarella Vitale ad Ostuni, la nuova proprietà sposta lo show al Kennedy di Fasano. Bus gratuiti per gli abbonati di Ostuni.

Torna nuovamente la “Stagione del Roma” a cura del cinema teatro Roma di Ostuni, nonostante la chiusura per lavori di riqualificazione dello stabile di via Tanzarella Vitale, lo spettacolo del prossimo 5 marzo 2018 con i due showman Tullio Solenghi e Massimo Lopez, si svolgerà presso il teatro Kennedy di Fasano. La nuova proprietà di Renè De Picciotto in sintonia con i Fratelli Sumerano, gestori del teatro, ha deciso di non perdere l’appuntamento con uno degli spettacoli più belli della stagione teatrale in corso. Gli abbonati della “Stagione del Roma”, potranno raggiungere Fasano gratuitamente, grazie ai pullman messi a disposizione dalla nuova proprietà. I bus partiranno da via Tenente Specchia, lunedì 5 marzo 2018 alle ore 19.15.

Lo spettacolo è uno show nuovo di zecca, scritto a quattro mani: con il Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show, i due grandi attori portano sul palcoscenico una ricca e trascinante galleria di personaggi celebri rivisitati attraverso imitazioni ironiche e sketch esilaranti, battute fulminee e interventi musicali. A dare ulteriore prestigio allo spettacolo sono, infatti, le musiche suonate dal vivo della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio.

Massimo Lopez e Tullio Solenghi tornano insieme sul palco dopo 15 anni, come due vecchi amici che si ritrovano, in uno Show di cui sono interpreti ed autori, accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio. Ne scaturisce una scoppiettante carrellata di voci, imitazioni, sketch, performance musicali, improvvisazioni ed interazioni col pubblico. Tra i vari cammei, l’incontro tra Papa Bergoglio e Papa Ratzinger, in un esilarante siparietto di vita domestica, i duetti musicali di Gino Paoli e Ornella Vanoni e quello più recente di Dean Martin e Frank Sinatra, che ha sbancato la puntata natalizia di “Tale e Quale Show”. In quasi due ore di spettacolo, Tullio Solenghi e Massimo Lopez, da “vecchie volpi del palcoscenico”, si offrono alla platea con l’empatia spassosa ed emozionale del loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.

Gli appuntamenti con gli spettacoli teatrali con Massimo Dapporto e Paola Quattrini, sono stati spostati alla nuova stagione teatrale che si svolgerà nel prossimo autunno sul palco del “Cinema Teatro Roma”, interessato in questo periodo da lavori di riqualificazione e ristrutturazione.