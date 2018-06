“Umana – Percorsi di integrazione tra uomini”, spettacolo teatrale per la GM del Rifugiato

BRINDISI - In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, venerdì 22 giugno alle ore 20 Arci Brindisi in collaborazione con Trame Solidali Brindisi e InDisciplinati - eventi, cultura, spettacolo, presenta lo spettacolo teatrale "Umana - Percorsi di integrazione tra uomini" a cura della compagnia teatrale Témenos Recinti Teatrali.

Umana è uno spettacolo in forma di parole e musica; è un libero viaggio dedicato al tema dell'umano, narrato attraverso una selezione di canzoni tratte dal repertorio della canzone d'autore, alternando brani di letteratura italiana, poesie e testimonianze e racconti di uomini e donne. La narrazione avverrà attraverso le parole recitate da Liliana Putino e le musiche a cura di Daniele Vitali (tastiera) e Marco Puzzello (tromba).

Prima dello spettacolo, alle ore 19, si terrà la presentazione della tesi di laurea di Francesca Esposto con introduzione a cura del prof. Antonio Ciniero, docente dell'Università del Salento di Sociologia delle migrazioni e ricercatore ISTAT.

L’evento sarà, dunque, occasione per riflettere sul significato profondo della Giornata Mondiale del rifugiato che si celebra il 20 Giugno, ricordando che fu istituita dall’Assemblea delle Nazioni Unite per far conoscere la condizione di milioni di persone che nel mondo si trovano a fare richiesta di asilo dopo aver abbandonando le loro case e i loro affetti a causa di sanguinose guerre civili, violazioni dei diritti umani, abusi, persecuzioni e torture perpetrate ai loro danni. La sensibilizzazione della comunità civile attraverso momenti di confronto e socializzazione, specie in questo momento storico, è imprescindibile nell’azione quotidiana di Arci Brindisi, ente gestore di tre progetti SPRAR (Sistema di protezione Richiedenti Asilo Politico e Rifugiati) in tre diversi comuni della provincia: Carovigno, San Pietro Vernotico e San Pancrazio Salentino; i progetti ospitano uomini e donne singoli, famiglie e madri con bambini.

L'evento si terrà presso il Chiostro di San Paolo Eremita a Brindisi e l'ingresso è gratuito.

INFO 3284221868 / 349 6902912