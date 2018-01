“Un borghese piccolo piccolo” con Dapporto a Mesagne

MESAGNE - “Un borghese piccolo piccolo” è un romanzo straordinario di Vincenzo Cerami da cui è stato tratto il capolavoro cinematografico di Monicelli. Petro Mezzasoma e Massimo Dapporto lo portano in scena al teatro comunale di Mesagne .Il romanzo è un ritratto di agghiacciante attualità, la cui peculiarità è la tinta grottesca. Il Borghese piccolo piccolo è Giovanni Vivaldi, un uomo di provincia che lavora al ministero, il cui più grande desiderio è quello di “sistemare” suo figlio Mario, proprio al ministero. Ma come ottenere una raccomandazione per il figlio? Ecco l’inizio della sua ricerca disperata di una “scorciatoia”, in questo caso rappresentata dalla Massoneria, per garantire un futuro al figlio. Le aspirazioni, il desiderio di raggirare le regole che una società democratica e civile impone, sembrano quasi connaturate nell’animo di ogni cittadino italiano. Le musiche originali sono di Nicola Piovani; costumi Sandra Cardini; scene Gaspare De Pascali

con Susanna Marcomeni, Roberto D’Alessandro, Matteo Francomano, Federico Rubino, adattamento e regia Fabrizio Coniglio.