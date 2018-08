Un settembre denso di spettacoli con il Festival Borgarti

Pronto il cartellone degli spettacoli per il Festival Borgarti, progetto realizzato dall'Associazione Culturale ed Artistica S.M.T.M. con il sostegno di MiBACT e di SIAE, nell’ambito dell’iniziativa “Sillumina – Copia privata per i giovani, per la cultura” e il partenariato dei Comuni di Carovigno e Ostuni.

A seguito della manifestazione di interesse, lanciata nelle settimane scorse, che ha raccolto oltre venti proposte, la commissione, presieduta da Maurizio Ciccolella e composta dagli assessori Antonella La Camera e Vittorio Carparelli, ha selezionato quattro spettacoli, di cui tre compagnie pugliesi ed una napoletana. I quattro spettacoli ospitati saranno completati da ben quattro nuove produzioni, che guardando al territorio e ai temi della contemporaneità, spaziando dall'immigrazione al confino fascista, valorizzano gli artisti under 35 e le periferie.

Un gruppo folto di giovani italiani, a cui si aggiunge uno straniero, sta, infatti, in questi giorni, lavorando alle nuove produzioni, che comporranno il ricco cartellone di ben otto spettacoli, presentati nelle borgate di Carovigno ed Ostuni. Le attività di prove si svolgono nelle città di Brindisi, Carovigno e Ostuni con la supervisione del direttore artistico Maurizio Ciccolella, il quale ha anche selezionato i giovani partecipanti.

"In questa avventura complessa e motivante non mi sono lanciato da solo - dichiara Ciccolella- mi sono avvalso della preziosa collaborazione di Giuseppe Convertini, regista che vive e lavora a Roma ma di origine carovignese, col quale stiamo costruendo ben due spettacoli che andranno in scena tra i primi del programma. Con Giuseppe stiamo curando un allestimento multimediale molto interessante in cui la scena è il composito perfetto di immagini in dissolvenza con la realtà. Inoltre, ci siamo fatti carico di un importante progetto dell'attore Marco Falcomatà co-producendo uno spettacolo duro e a tratti violento".

Ciccolella allo stesso tempo sta curando la realizzazione di uno spettacolo con un tema assolutamente inedito: quello del confino degli omosessuali nelle Isole Tremiti nel periodo fascista. Il Festival tra le ospitalità prevede ben due spettacoli teatrali senza l'uso della parola, una scelta non casuale che mira a ricreare un incontro col pubblico a partire dalla semplicità del silenzio e dalla potenza della mimica del corpo. Gli altri due spettacoli di prosa più "classica" si muovono attorno ai temi della "donna" sia in termini ironici ed un po' irriverenti sia calata nel periodo del fascismo.

Le date e gli spettacoli che andranno in scena

8 settembre Ostuni | Parco S. Maria di Agnano NUDA prosa tratto da testi di Stefano Benni regia di Maurizio Ciccolella con Sara Ercolani Flavia Muri Matteo Maci produzione Associazione S.M.T.M.

9 settembre Carovigno | Parco delle Colonne ST’AMÈRICA prosa di Giuseppe Convertini a cura di Giuseppe Convertini e Maurizio Ciccolella con Mino Leone Miriam Cascione Lorenzo De Simone Enza Marzio Lello Galasso Franco Miccoli Matteo Maci produzione Associazione S.M.T.M.

10 settembre Carovigno | Parco delle Colonne LA FAMIGLIA D’AMATO prosa di Maurizio Ciccolella a cura di Giuseppe Convertini e Maurizio Ciccolella con Mino Leone Miriam Cascione Lorenzo De Simone Enza Marzio Lello Galasso Franco Miccoli Matteo Maci produzione Associazione S.M.T.M.

20 settembre Serranova Piazza Centrale CELESTE di Fabio Pisano con Francesca Borriero Roberto Ingenito Claudio Boschi Musiche di Francesco Santagata Costumi di Rosario Martone produzione Liberaimago

21 settembre Ostuni | Parco S. Maria di Agnano ANGELO DELLA GRAVITA’ prosa - vietato ai minori di Massimo Sgorbani a cura di Marco Falcomatà con Marco Falcomatà musica dal vivo di Alessandro Dell’Anna produzione Associazione S.M.T.M.

28 settembre Serranova Piazza Centrale CARTÙN Spettacolo muto Con Angela D’urso Domenico Felle Gabriele Cavallo Regia e ideazione Valentino Ligorio Dramaturg Valeria Simone. Musiche composte e suonate dal vivo da Gabriele Cavallo. Aiuto Regia Antonio Giovane. Produzione Teatro Menzatì.

29 settembre Ostuni | zona 167, Piazza Salvo Dacquisto VISIONI GLORIOSE Spettacolo di maschere silenziose con Diana Costa

Produzione Compagnia Neamera

30 settembre Villanova (Ostuni) - Porto pressi Castello LE ISOLE SATANICHE prosa di Maurizio Ciccolella regia di Maurizio Ciccolella con Matteo Maci Greg Dubem Mino Leone Lello Galasso Lorenzo De Simone produzione Associazione S.M.T.M.

È possibile approfondire le tematiche del progetto e il programma degli spettacoli visitando la pagina www.scuolatalia.it/borgarti

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili, massimo 200. Porta ore 20.00 Sipario ore 20.30