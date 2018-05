“Vacanze Romane”: esilarante commedia al  campo sportivo di Tuturano

Questa sera, alle ore 21.00, in occasione dei festeggiamenti per la santa patrona Madonna del Giardino, presso il Campo Sportivo Comunale di Tuturano, la Compagnia Teatrale Tuturanese porta in scena l'esilarante commedia in due atti "Vacanze Romane", nata dalla penna di Carmelo D'Errico e diretta dalla professoressa Maria Dina Furone e da Grazia Cosma.