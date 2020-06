Tenute lu Spada presenta i suoi nuovi vini, dedicati a Vittorio Stamerra

BRINDISI - Tenute lu Spada presenta i suoi ultimi due vini imbottgliati (Rosa Fuoco e Grigiombra) dedicati al compianto Vittorio Bruno Stamerra. L’evento si svolgerà alle ore 18 di domani (mercoledì 3 giugno) presso i vigneti dell’azienda vinicola brindisina. Per l’occasione verrà girato un video che verrà utilizzato sui canali social dell’azienda.

A presentare e a degustare i vini provvederanno l’enologo dell’azienda, Giuseppe Pizzolante Leuzzi, il delegato provinciale Ais, Rocco Caliandro e Carmine Di Pietrangelo, amministratore di Tenute Lu Spada. Sarà presente anche la figlia di Stamerra, Ornella.

“Invito i soci ad essere presenti e se lo ritengono – afferma Dipietrangelo - possono allargare gli inviti. Sarà un’occasione per ritrovarci tutti in campagna anche per vedere lo stato dei lavori oltreché ammirare il paesaggio dei nostri vigneti”.