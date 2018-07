Torna il Ceglie Food Festival: Compagnia degli Chef e Federico Quaranta fra gli ospiti

CEGLIE MESSAPICA - La decima edizione della kermesse, interamente dedicata al cibo, andrà in scena da 2 al 5 agosto 2018 a Ceglie Messapica, una delle perle della provincia di Brindisi conosciuta in tutta il mondo come la Città della Gastronomia. Il Ceglie Food Festival sarà, quindi, ancora una volta l’evento di punta dell’estate cegliese.

Il Festival è, sicuramente, una vetrina importante sia per i prodotti e i produttori d’eccellenza nell’ambito del food&wine nonché rappresenta un punto d’incontro tra consumatori appassionati e chef italiani e internazionali di altissima professionalità. Anima e pietra miliare del Festival resta la promozione del territorio, dei piatti della cucina tradizione cegliese e pugliese in particolare e dei prodotti a chilometro zero.

Il Food Festival è, anche, occasione di incontro e di contatto diretto tra cuochi-produttori e ospiti-clienti. Chi consuma il cibo e il vino ha, quindi,

la possibilità non solo di assaggiare piatti e prodotti, ma anche di parlare con chi produce e trasforma le materie prime. L’edizione 2018 è quest’anno organizzata dall’agenzia New Music Promotion, realizzata in compartecipazione con l’Amministrazione Comunale di Ceglie Messapica, la Med Cooking School ed il Sistema Gusto d’Arte, ed ha come partner principale Sapori&Dintorni Conad che porterà nella città messapica la Compagnia degli Chef, nella cui squadra non potranno di certo mancare i padroni di casa Antonella Ricci e Vinod Sookar.

La Compagnia degli Chef ha scelto come partner Sapori&Dintorni Conad perché Conad tratta prodotti in linea con quella che è la filosofia di questo prestigioso team di cuochi: valorizzare ed esaltare le eccellenze agroalimentari del nostro Paese.

Sapori e Dintorni Conad dedicherà all’interno del Ceglie Food Festival ampio spazio ad un tipico prodotto locale pugliese, la “Frisella”. Ormai conosciuta in tutta Italia, la frisella è un prodotto da forno strettamente legato alla tradizione pugliese e preparata sin dall’antichità. Grazie alla Compagnia degli Chef si indagherà infatti sulle relazioni che questo prodotto ha avuto nel tempo con la produzione dei panificatori e dei forni, con la cultura, con il territorio e con la cucina attraverso testimonianze, show coking e degustazioni.

Oltre al palco principale allestito come sempre in Piazza Plebiscito, i visitatori potranno trovare diverse aree nel Centro cittadino che spaziano dallo Street Food, all’area dedicata ai più piccoli, allo spazio dedicato ai convegni con diversi ospiti del mondo della cucina e dello spettacolo. Tutti i dettagli verranno resi noti nei prossimi giorni, quando sarà completato il ricco programma del Ceglie Food Festival 2018. Testimonial del Ceglie Food Festival, anche nella decima edizione sarà Federico Quaranta autore e voce Di “Decanter” su Radio2 e giudice de “La prova del cuoco” su Rai1.