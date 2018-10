Torna il Festival della Cooperazione internazionale: tutti gli appuntamenti

Torna in Puglia dall’8 al 14 ottobre il Festival della Cooperazione Internazionale. Dopo il successo della prima edizione dello scorso anno a Ostuni, che ha ricevuto il riconoscimentodell’Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo (Aics) del Maeci, i promotori Aifo – Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau e Rids - Rete Italiana Disabilità e Sviluppo coinvolgono nel Festival altre città pugliesi, con il patrocinio della Regione Puglia e la collaborazione dei comuni di Taranto, Lecce, Brindisi, Latiano, Cisternino e Ostuni.

Il Festival offre al mondo della Cooperazione Internazionale un appuntamento annuale durante il quale presentare alla cittadinanza ideali buone prassi di solidarietà. La manifestazione, focalizzata sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’ONU, si snoda su 3 assi principali: salute globale, ambiente, giustizia sociale. Si apre l’8 e il 9 ottobre con eventi dedicati all’educazione alla cittadinanza globale nelle scuole a Taranto e a Lecce, per proseguire nelle altre città con approfondimenti dedicati a migrazioni, salute mentale, salvaguardia globale dell’ambiente, finanza etica, curati da ospiti nazionali e internazionali che presenteranno anche esperienze sul campo. Il Festival propone inoltre un torneo di calcetto per squadre dei Centri di Salute Mentale, mostre fotografiche e pittoriche, spettacoli e il corso di formazione “Progettare per Cooperare”.

Il programma è disponibile sul sito www.festivaldellacooperazioneinternazionale.it

Tanti i soggetti del Terzo settore, gli enti pubblici e gli ordini professionali che hanno patrocinato l’edizione 2018: il Forum della Società civile di Ostuni è parte integrante dell’organizzazione nella cittadina, l’Ordine degli Psicologi di Puglia, la Federazione nazionale Medici e Odontoiatri, la ASL di Brindisi, l’Università e il Politecnico di Bari e molti altri. Una nutrita partecipazione delle istituzioni e del Terzo settore a conferma dell’importanza che il tema della Cooperazione sociale e internazionale rivestono nel dibattito pubblico.

Nelle parole di F. Colizzi, ideatore e coordinatore dell’iniziativa “Lottare contro le circostanze avverse per conto di tutte le forme di vita rappresenta l’impegno più nobile di tutta l’umanità”.

https://www.facebook.com/FestivalCooperazione/

Festival.Cooperazione.Internazionale@aifo.it