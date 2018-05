Torna il "Vinibus Terrae": sul lungomare di Brindisi i migliori vini pugliesi

BRINDISI - Tutto pronto per l’edizione 2018 del Vinibus Terrae 2018 che si svolgerà da 2 al 5 giugno sul Lungomare di Brindisi. Venerdì 25 maggio, alle ore 10.30, a Palazzo Nervegna, avrà luogo la conferenza stampa di presentazione dell’evento con la illustrazione del ricco programma di iniziative.

Saranno presenti il Commissario prefettizio del Comune di Brindisi Santi Giuffrè, Angelo Maci per il Consorzio vini Doc Brindisi-Squinzano, Luigi Rubino, Teo Titi, Giuseppe Danese e Pierangelo Argentieri (anche in rappresentanza di Puglia Expò) per il Consorzio Discovery e Rocco Caliandro per l’Associazione Italiana Sommelier.

Quest’anno il Vinibus Terrae continuerà a proporre l’area “Wine&Food Experience” sul Lungomare, dove ci saranno le postazioni delle migliori cantine vinicole della Puglia che presenteranno le loro produzioni in accostamento ad una selezione di street food pugliese. Le sezioni “wine conference”, “wine tasting”, “wine&food stories”, “wine&more” e “letture divine” si svolgeranno in location suggestive del centro storico di Brindisi, come Palazzo Nervegna, l’ex Convento Santa Chiara e il complesso ex Scuole Pie.

Sempre sul Lungomare, invece, si svolgerà una iniziativa nell’ambito della sezione “wine&arte”, mentre gli spazi musiscali saranno itineranti tra i luoghi del Vinibus Terrae.