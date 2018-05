Torneo della Civetta, nelle vesti del conte l'attore della fiction "L'onore e il rispetto"

TUTURANO (Brindisi) - Prosegue senza soste il cammino di avvicinamento verso la XVIII edizione del «Torneo della Civetta», l’evento rievocativo che quest’anno, sabato 23 giugno, torna a Tuturano per rinnovare la storica ricorrenza della donazione del casale avvenuta nel 1097.

Un salto indietro nel tempo, fino all’origine della frazione brindisina, quando il Conte Goffredo di Conversano, Signore di Brindisi dal 1071, e la Contessa Sichelgaita offrirono il vicus Tuturanus al Monastero delle monache benedettine di Brindisi, con «rendite, uomini e terreni annessi».

Un giorno speciale per Tuturano, calato nell’affascinante atmosfera medievale per riscoprire il senso della memoria adattato alla vita dei luoghi, delle memorie e delle tradizioni. La Pro Loco di Tuturano è impegnata per proiettare l’edizione verso le più attrattive rievocazioni regionali, e perciò giorno dopo giorno, fino all'annuncio solenne dei tamburi e delle chiarine, il quadro si arricchisce di nuovi protagonisti.

Dopo la presenza, confermata nelle ultime settimane, del giullare Messer Lurinetto e di quelle, annunciate da ultimo, del funambolo Filippo Franco e della compagnia «Diavoli Rossi», con le loro performance tra acrobazie, equilibrismi e lancio di coltelli, ora si aggiunge la partecipazione, nei panni signorili del cavaliere normanno, di Valerio Morigi, interprete di Ettore De Nicola ne «L’Onore e il Rispetto», la fiction di Canale 5 con protagonista Gabriel Garko.

In televisione Morigi ha esordito nel 2006 nella serie «Tv Donna detective», e nello stesso anno è apparso in «Gente di mare 2». Ha recitato nei film tv «La stella della porta accanto» e «David Copperfield», mentre ben più lunga la lista delle fiction: «Butta la luna 2», «Romanzo Criminale», «Fratelli Benvenuti», «Baciamo le mani», «Il peccato e la vergogna», «Il restauratore», «Don Matteo» e «I Borgia». Nel 2012 è arrivato nella fiction «L’Onore e il Rispetto», precisamente nella terza stagione interpretando Ettore De Nicola, il figlio di Tripolina (interpretata da Giuliana De Sio). Valerio Morigi è anche attore di cinema: ha lavorato in «Ombre rosse», «Meno male che ci sei», «The museum of wonders», «Presto farà giorno» e «Safrom».

Tutto è pronto o quasi a Tuturano, dove ogni angolo farà parte di uno scenario magico: un evento storico da immaginare e ricostruire tra il tradizionale corteo, feste, banchetti e cerimonie, con tanto di spettacoli, giochi, tornei e conviti con mercanti, artigiani, giocolieri e artisti, grazie ai quali sarà possibile rivivere e immergersi in un’atmosfera senza tempo.

Il corteo, che incornicia ufficialmente l’atto della donazione del casale con in testa i due nobili protagonisti, farà da prologo al momento dei festeggiamenti, un palinsesto di musiche e performance condite dalle giullarate irriverenti di Messer Lurinetto.

Nel piazzale antistante le scuole di via Vivaldi, saranno allestite due tribune per consentire al pubblico di assistere alla festa medievale, sulla quale calerà il sipario con l’ormai tradizionale «Notte delle lanterne volanti», un’eccezione al tema dell’epoca che tuttavia riuscirà a donare alla serata anche un’aura di magia e suggestione.