Tuffo nell'antica tradizione religiosa con la Cavalcata di S.Oronzo

OSTUNI - È stata presentata in conferenza stampa la nuova edizione della festa patronale in onore di Sant’Oronzo ad Ostuni che andrà in scena dal 24 al 27 agosto 2019. Quest’anno la conferenza si è tenuta presso la sede del Museo Diocesano di Ostuni a pochi passi dalla Basilica Minore della Città Bianca. Alla presentazione hanno partecipato il sindaco di Ostuni Guglielmo Cavallo, il presidente dell’Associazione Cavalcata di Sant’Oronzo Agostino Buongiorno, il vicario foraneo della Vicaria di Ostuni don Giovanni Apollinare ed il presidente dell’ente museo Michele Conte.

Ricco anche quest’anno il calendario delle iniziative civili e religiose della festa patronale nella Città Bianca in onore di Sant’Oronzo. Il 23 agosto 2019 si svolgerà la Via Crucis con il pellegrinaggio al santuario rupestre. La processione prenderà il via dalla chiesa di San Luigi Gonzaga. Il 24 agosto al Foro Boario alle 21.30 andrà in scena il concerto della Banda Adriatica con Carolina Bubbico.

Il 25 agosto 2018 alle ore 17.30 nell’area mercatale, si svolgerà la presentazione dei cavalieri, la visita medica dei cavalli (senza bardature) e l’estrazione dei numeri per l’incolonnamento in processione del giorno successivo. Alle 21 in Piazza della Libertà il classico concerto bandistico.

Lunedì 26 agosto alle 8 si svolgerà la celebrazione eucaristica presso il santuario rupestre; alle 10.30 nella basilica minore avrà luogo il solenne pontificale officiato da monsignor Domenico Caliandro arcivescovo delle diocesi di Brindisi – Ostuni. Nel pomeriggio, alle 18.30 nella concattedrale di Ostuni si svolgeranno i vespri e alle 19.00 prenderà il via la processione con il simulacro argenteo del Santo, a seguire la storica Cavalcata di Sant’Oronzo, la processione si snoderà per le maggiori strade cittadine. Dalle 21 in Piazza della Libertà il concerto bandistico. Alle 24 lo spettacolo pirotecnico dal Foro Boario a valle della Città Bianca.

Il 27 agosto a conclusione delle festività, i cavalieri si ritroveranno dapprima in Piazza della Libertà (alle 18.30) e successivamente a Piazza Italia dove si svolgerà la premiazione. Alle 21 al Foro Boario a valle della Città Bianca il concerto di Luca Barbarossa.