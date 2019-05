Tributo agli Oasis con i Wonderwall a Oria

ORIA - Grande serata Brit rock a Oria domenica 2 giugno: i Wonderwall, Oasis tribute band salentina, porteranno in scena il meglio di quindici anni di rock britannico targato fratelli Gallagher nella splendida cornice di Piazza Manfredi. L’evento è organizzato da Bar Kenya, Caffè Manfredi e Lo Strillone News (quotidiano).



Il repertorio dei Wonderwall spazia dal primo album degli Oasis, "Definitely Maybe", fino agli ultimi lavori del gruppo di Manchester, simbolo del Brit rock e artefice del ritorno in auge della guitar music degli anni '90. Una carriera costellata da capolavori e tensioni continue, quella dei fratelli Noel e Liam Gallagher (infanzia a Burnage, quartiere popolare della città di Manchester, e ascesa vertiginosa verso la rock stardom), vissuta sempre sul filo del rasoio, fino al traumatico scioglimento del 2009. "Siamo stati l'ultima grande rock'n'roll band in senso tradizionale prima dell'avvento di Internet, che ha sconvolto tutto", ebbe a dire Noel, chitarrista e autore della maggior parte dei brani del gruppo".



Se ami l’old school rock, il buon cibo e la buona birra, non puoi mancare. Sarà una divertentissima occasione per ripassare un po' di brani da cantare all'attesissimo concerto di Liam Gallagher, oggi attivo come solista, a Taranto l'8 giugno.



Start ore 21.



Segui @wonderwalloasisband su Facebook e @wonderwalloasistribute su Instagram.