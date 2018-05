"Trofeo Hork": giornata dedicata agli amici a quattro zampe a Bozzano

Domenica prossima (27 maggio) si svolgerà a Brindisi, presso il parco di via Islanda, al rione Bozzano, la prima esposizione cinofila "Trofeo Hork", aperta alle categorie: meticci, cani di tutte le razze, cuccioli, speciale pitbull e pastore tedesco, best in show. Le iscrizioni si apriranno alle ore 8.

Inoltre, nell’ambito dell’evento, qualsiasi volontaria che si occupa di randagismo o di adozioni avrà la possibilità di portare i cuccioli e non, in cerca di adozione al fine di riuscire a trovare una nuova famiglia.

Alessio Palma, titolare di Professional Dog - Brindisi ed educatore cinofilo, offrirà a titolo totalmente gratuito la possibilità, a chi dovesse adottare un amico a 4 zampe durante l'evento, di un pacchetto premio di addestramento base per la giusta gestione del nuovo membro della famiglia e soprattutto per favorire l'adozione.