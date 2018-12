Al via la seconda edizione de “I Natali di Federico”: convegno, degustazioni e balli

ORIA - Nella splendida cornice medievale della Città di Oria, nella ricorrenza dei natali di Federico II, l’associazione Pro Loco con il patrocinio dell’amministrazione comunale della Città di Oria, e la compagnia d’arme Milites Frederici II, domenica 30 dicembre, presentano la seconda edizione de “I natali di Federio”, evento dedicato al ricordo della nascita dello Stupor Mundi.

La manifestazione che si svolgerà in varie fasi, avrà inizio con la tradizionale presentazione del calendario del Torneo dei rioni 2019 all’interno del rinnovato Palazzo Martini. A seguire si svolgerà un interessante dibattito sui falsi storici che spesso hanno coinvolto proprio Federico II, all’interno del quale, guidati dal dott. Cristian Guzzo, riscopriremo delle verità e delle curiosità sul nostro imperatore preferito.

Dopo il convegno, nel caratteristico centro storico della città e precisamente in via Papadotero, ci sarà un percorso enogastronomico dove si potranno degustare pietanze tipiche, ballare danze medioevali, ascoltare le declamazioni della Scuola Poetica Siciliana, ammirare piccole rappresentazioni teatrali, godere delle performance degli sbandieratori e tante altre sorprese per grandi e piccini. Appuntamento dunque per domenica 30 dicembre 2018 a partire dalle ore 18.