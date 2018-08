Un assaggio di Puglia al Centro Commerciale Auchan Mesagne

Il Ferragosto tra prodotti tipici e musica popolare pugliese

Molti associano alla giornata di Ferragosto temperature torride, spiagge affollate e traffico infinito. Ma non se lo si trascorre al Centro Commerciale Auchan Mesagne, che offre un’alternativa fresca, squisita e divertente all’insegna della tipica tradizione.

Mercoledì 15 agosto dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 20, i visitatori della Galleria potranno festeggiare in pieno stile pugliese con un’invitante degustazione gratuita di Friselle, vino ed anguria al ritmo della musica popolare live di una street band itinerante. Un appuntamento da non perdere per unire svago e shopping con i negozi della Galleria e l’Ipermercato aperti fino allo 21.30

Per rimanere sempre aggiornati sugli eventi e le promozioni del Centro è possibile collegarsi al sito www.mesagne.gallerieauchan.it o alla pagina Facebook www.facebook.com/centrocommercialeauchanmesagne sempre aggiornata e ricca di contenuti.