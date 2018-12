SAN PIETRO VERNOTICO - Nella giornata di giovedì 20 dicembre alle ore 18, l’associazione di promozione sociale “Per San Pietro” promuove un incontro di sensibilizzazione e confronto sul tema violenza sulle donne, con l’iniziativa “Non è normale che sia normale. Un caffè con…”.

Per comprendere e riportare le diverse testimonianze su questo allarmante fenomeno, che conta 1 femminicidio ogni 72 ore (oltre 100 vittime all’anno) e centinaia di migliaia di segnalazioni per casi di stalking (che nella maggior parte dei casi è il preludio all’omicidio), saranno presenti come relatrici, 4 donne impegnate quotidianamente nell’assistenza e accompagnamento alle vittime che soffrono per questa ingiustificabile causa.

L’incontro verrà introdotto, dopo una presentazione iniziale del presidente dell’associazione Per San Pietro Liaci Alberto, dalla dott.ssa Lia Caprera responsabile del centro antiviolenza “Io Donna” di Brindisi, seguiranno gli interventi della dott.ssa Emilia Pugliese Presidente dell’associazione “Accademia Sviluppo Socio-Educativo” e coordinatrice della coop. Siderea e della sua collaboratrice Avv. Erika Camarda, le conclusioni alla Dott.ssa Domenica De Iaco – Ospedale Pediatrico Giovanni XXIII-GIADA, che tratterà l’argomento evidenziando i risvolti negativi sui minori che vivono tali situazioni famigliari. L’incontro si terrà nella sede dell’associazione in via Brindisi 15 (piazzetta Torre).