Festa patronale: come spostarsi in città e dove parcheggiare

In occasione della Festa patronale è stata firmata l’ordinanza che prevede le seguenti modifiche alla viabilità cittadina.

Viabilità urbana

Dalle 7.30 del 28 agosto alle 24 del 4 settembre, sono vietati la sosta e il transito a tutti i veicoli, con rimozione di quelli trovati in sosta vietata, sull’area di parcheggio di via Spalato per consentire l’allestimento della zona luna park.

Dalle 7.30 del 28 agosto alle 7.30 del 3 settembre, i veicoli in transito su via Lata, giunti all’intersezione con via Fratti, avranno l’obbligo di svolta a destra in direzione di quest’ultima proseguendo su via del Mare in direzione Porta Lecce.

Dalle 8 del 29 agosto alle 23.59 del 4 settembre sono istituire, in alternativa, le aree di parcheggio lungo tutto viale Arno su ambo i sensi di marcia e nel piazzale lungo Strada per Villanova, in prossimità dell’incrocio con viale Arno sino alla capienza massima.

Parcheggi

Nella fascia oraria 19-01.30 di sabato 31 agosto e 1 settembre sono rese disponibili gratuitamente le seguenti aree di parcheggio e il centro urbano ed il relativo collegamento verso il centro tramite bus urbani gratuiti:

Da Ovest (Taranto): Centro Commerciale Le Colonne, 450 posti; Ospedale Perrino: 50 posti

Da Nord (Bari): Parco Cillarese: 20 posti; Stadio Fanuzzi: 20 posti

Da Sud (Lecce): Viale Arno: 20 posti. Area nei pressi del cimitero: 30 posti

Servizio motobarca

Il collegamento tra la banchina Villaggio Pescatori e la banchina Montenegro sarà prolungato come di seguito riportato.

Venerdì 30 agosto e lunedì 2 settembre: ultima corsa utile ore 00:40

Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre: ultima corsa utile ore 02:00

Da venerdì 30 agosto a lunedì 2 settembre dalle ore 17:00 la fermata della banchina Stazione Marittima sarà soppressa

Titoli di viaggio utilizzabili: abbonamento urbano (in corso di validità); biglietto di corsa semplice da € 1,00 (acquistabile dalle rivendite a terra o tramite App MyCicero); biglietto di corsa semplice da 1 euro (acquistabile a bordo tramite macchinetta emettitrice o da personale Stp in prossimità dell’imbarco eventualmente presente).

Pullman Stp

Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre le linee urbane 1, 5, 7, 8, 11 e 26 prolungheranno il servizio per i quartieri della città con corse aggiuntive in partenza alle 22:00 e fino alle ore 01:30 con i seguenti percorsi:

Linea 1: Centro (Via Bastioni Carlo V – via Prov. per Lecce) – Bozzano (Viale Francia – Via Prov. per Lecce) – S. Paolo – S. Pietro – Perrino – Viale Arno; frequenza 30 minuti;

Linea 5: Viale Arno (Cons. ASI) – Centro (Stazione FS) – Paradiso – Casale – Porticciolo Turistico – Viale Arno (Cons. ASI); frequenza 45 minuti;

Linea 7: Centro (Via Bastioni Carlo V – Via prov. Per Lecce) – La Rosa – Tuturano – Via Bastioni Carlo V; frequenza 50 minuti;

Linea 8: Centro (Via Bastioni Carlo V) – S. Elia – S. Angelo – Centro (Via Bastioni Carlo V); frequenza 45 minuti;

Linea 26: Centro (Via Bastioni Carlo V) – Cappuccini – Ospedale Perrino – Viale Commenda – Cav. De Gasperi – Via Bastioni Carlo V; frequenza 30 minuti.

Linea 11: Centro Commerciale “Brinpark” – Via Bastioni Carlo V – Centro Commerciale “Brinpark”; frequenza 30 minuti.

Collegamenti gratuiti con le zone adibite a parcheggio

Disponibili sabato 31 agosto e domenica 1° settembre, dalle ore 19:00 alle ore 01:30 i seguenti servizi di trasferimento:

Collegamento tra il centro cittadino e i parcheggi dello Stadio “Fanuzzi” e del Parco Del Cillarese utilizzando le linee 3, 5, AP e 4 (quest’ultima fino alle 22:10) dalle fermate di via Brin e di via Prov. San Vito;

Collegamento tra il centro cittadino e il parcheggio dell’Ospedale Perrino utilizzando le linee 1, 4 (fino alle 22:10) e 26 dalla fermata dell’Ospedale Perrino.

Collegamento tra il centro cittadino e l’area di parcheggio del Centro Commerciale “Brinpark” utilizzando la linea 11.

Collegamento tra viale Arno (Consorzio ASI) e incrocio tra via Porta Lecce e via del Mare utilizzando l’apposita navetta (frequenza 15 min).