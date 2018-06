"Viaggio nella puglia preistorica": mostra nel bastione San Giacomo

BRINDISI - Giovedi 21 giugno alle 16.00, presso Bastione S.Giacomo di Brindisi sarà inaugurata la mostra "Viaggio nella puglia preistorica". Interverranno: Il Commissario Straordinario Prefetto Dr. Santi Giuffrè, il Prof. Donato Coppola (docente universitario di paletnologia, scopritore della "madre più antica del mondo, Ostuni 1"), Danny Vitale, direttore del Gruppo Archeologico Brindisino.

La mostra, allestita nel suggestivo ipogeo del bastione accompagnerà i visitatori in un viaggio nella storia della Terra e dell’evoluzione attraverso il racconto che ci giunge dal mondo dei fossili. L‘esposizione, pensata e realizzata per un pubblico di tutte le età, mette in luce l’importanza dei ritrovamenti fossili in Puglia.

La mostra patrocinata dal Comune di Brindisi, la Provincia, la Regione Puglia, è stata realizzata dal Gruppo Archeologico Brindisino con il contributo scientifico del prof. Donato Coppola (Ricercatore, già docente di Paletnologia presso l’università di Roma Tor Vergata, scopritore della madre più antica del mondo Ostuni1), del prof Luigi Tommasi (vicedirettore scientifico del Museo di Storia Naturale del Salento, conservatore del Dipartimento di Paleontologia e della Sezione di Malacologia e Biologia marina e del Geologo prof. Francesco Magno.