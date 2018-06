Vinibus Terrae: wine conferenze ed eventi culturali, il programma di martedì

BRINDISI - Domani, martedì 5 giugno, giornata conclusiva del “Vinibus Terrae 2018”. Primo appuntamento con la sezione “Wine conference”. Alle ore 10.00, nell’Auditorium dell’ex Convento Santa Chiara, è previsto un forum sul tema “Nuove idee di lavoro per la Puglia che verrà – giovani e professioni, passioni e linguaggi”. E’ prevista la partecipazione dell’Assessore regionale al Turismo Loredana Capone, dell’Assessore al Turismo del Comune di Bari Silvio Maselli, del docente universitario Luigi De Bellis, del fondatore di “Va’Zapp” Giuseppe Savino e del Presidente di Federalberghi Brindisi Pierangelo Argentieri. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Michele Peragine.

Per la sezione “Letture Divine”, invece, alle ore 18.30, nella Sala della Colonna di Palazzo Nervegna, Giusy Santomanco intervisterà Gabriella Genisi sul libro “La teoria di Camila”. Alle ore 19.00, nella corte del complesso ex Scuole Pie, per la sezione Wine Tasting Duccio Armenio e Davide Gangi intratterranno i partecipanti su “Puglia, la nuova frontiera a Sud Est del mondo delle bollicine”. Alle ore 22.00, nella corte del complesso ex Scuole Pie, per la sezione “Wine&More”, Michele Di Carlo e Enzo Scivetti parleranno di “Vini e distillati tra fumo e fave di cacao”.

Nella giornata di chiusura, inoltre, i ragazzi del Liceo Artistico “Edgardo Simone” interpreteranno in pittura il rapporto tra la città e il vino (location itinerante sul lungomare). I luoghi dell’evento saranno raggiunti dalla musica itinerante della Salento Funk Or4chestra. Infine, a partire dalle ore 19.00, Brindisi in festa sul lungomare con il villaggio “Wine&food Experience”.