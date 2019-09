Giornate europee patrimonio: musei e monumenti aperti nel week end

BRINDISI - Sabato 21 e domenica 22 settembre si celebrano in tutta Italia le Giornate Europee del Patrimonio, manifestazione promossa nel 1991 dal Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee, che nell’edizione 2019 sono ispirate al tema “Un due tre… Arte! Cultura e intrattenimento”.

Visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie saranno organizzate nei musei e nei luoghi della cultura statali e non. Il Comune di Brindisi per le giornate di sabato 21 e domenica 22 settembre ha organizzato l'apertura straordinaria dell'area archeologica di San Pietro degli Schiavoni.

Per le due Giornate Europee del Patrimonio gli scavi saranno aperti dalle 18 alle 21 garantendo per il sabato alle 18. e alle 19.30 guide rispettivamente in lingua spagnola ed inglese; per la domenica percorsi guidati saranno disponibili alle 17.30 per i bambini e alle 18.30 per gli adulti dal foyer del teatro.

A Palazzo Nervegna, aperto dalle 8 alle 20.30, sono in corso le seguenti mostre: sala Mostra Piano Terra Mostra Collettiva soci Associazione Culturale Inphoto aperta dal 16 al 22 settembre; sala Mostra secondo piano lato sala Conferenze Mostra Punti di Fuga del maestro Giuseppe Pavone Associazione Culturale Centro Ricerche per la Fotografia Contemporanea, aperta dal 13 al 30 settembre; sala Mostra secondo piano lato Sala Università Mostra maglie storiche del Brindisi Calcio aperta dal 20 al 22 settembre; area espositiva secondo piano Mostra permanente Donazione “Il Tempietto”.

Inoltre, grazie alla rete di collaborazione creata anche con associazioni ed enti, sarà possibile visitare anche altri luoghi della città in orari differenti.

A seguito del Protocollo siglato da Marina Militare e Comune di Brindisi, sarà possibile visitare il Castello Svevo ogni sabato con orario 10, 11 e 12 (durata 45 minuti) prenotandosi attraverso l’Info Point di Palazzo Nervegna (via Duomo) o al numero 3421013149. Poi a richiesta saranno organizzate anche a domeniche alterne. Le visite partiranno già sabato 21 proprio in occasione delle Giornate europee del patrimonio.

La Biblioteca arcivescovile De Leo, per la giornata del 21 con appuntamento in piazza Duomo alle 11 e alle 17, ha organizzato due visite guidate gratuite con prenotazione (massimo 25 posti) nella chiesa di Santa Maria Romitorio nel Palazzo arcivescovile. Per prenotazioni: bibliotecadeleo@libero.it

Il Museo Archeologico Ribezzo sarà aperto sabato 21 dalle 18 alle 21 e domenica 22 dalle 16 alle 19 grazie alla disponibilità del Polo Biblio Museale.

L’Archivio di Stato di Brindisi effettuerà l’apertura straordinaria nei giorni di sabato 21 e domenica 22 settembre dalle 17 alle 21. Sabato 21 settembre dalle ore 17 si potrà visitare la mostra documentaria e fotografica Brindisi e il mare, allestita nelle sale dell’Istituto.

La Collezione Archeologica Faldetta, all’interno della Palazzina Belvedere, grazie alla disponibilità dell’associazione Le Colonne, sarà visitabile sabato 21 negli orari 9-13 e 17.30-22; domenica 22 con orari 10-13 e 17-20. Sabato alle 19 ci sarà la visita tematica dal titolo “Le Menadi danzanti”.

Il Touring Club, aderendo alla manifestazione “Un giorno per bene”, attraverso l’aiuto di volontari, TCI e non, garantirà l’accoglienza al Monumento al Marinaio e alla sua Cripta con orari 10-13 e 15-18.

Partecipare a queste speciali giornate di apertura, durante le quali le attività saranno tutte interamente gratuite, significa sostenere un preciso progetto di riscoperta della città. Un’occasione di straordinaria importanza per riaffermare il ruolo centrale della cultura nelle dinamiche della vita cittadina.