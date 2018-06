"Vivila con noi": spettacoli, sagre, concerti a San Michele Salentino

SAN MICHELE SALENTINO - Musica, sport, cultura, spettacolo, moda, gastronomia e tanto altro. È pensata per venire incontro ai gusti di tutti la programmazione estiva allestita dall’Amministrazione Comunale di San Michele Salentino, Assessorato allo Spettacolo, guidato da Anna Isabella Ciciriello. Oltre quaranta eventi previsti, dal 17 Giugno al 14 Ottobre, grazie ai quali trascorrere un’estate e un autunno divertenti, sereni e in compagnia, tutti da vivere, dove il momento culminante è nel concerto del pianista Metthew Lee, in programma il 12 agosto alle ore 21.30 in Piazza Marconi.

Si parte domenica 17 Giugno, dunque, alle ore 21 in Piazza Marconi, con la musica e il divertentismo per i più piccoli targati “Free Band”, “Mustacchi Bros” e “Happyman Show”.

Sempre Piazza Marconi sarà la protagonista, giovedì 21 Giugno, di “Bici sotto le stelle”, una pedalata ecologica lungo le principali vie della Città e che terminerà nella Piazza principale, accompagnata dalla musica di Deejay in festa e Revival Popolare.

Come consuetudine vuole, tanti gli appuntamenti gastronomici per deliziare i palati di tutti: dalla Sagra “Beer&Pork”, dal 22 al 24 Giugno, alla Sagra della Frisa in programma domenica 15 luglio nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine. Ancora buon gusto con la Grigliata che vedrà protagonisti, giovedì 30 Agosto, tutti i macellai di San Michele, mentre, dal 7 al 9 Settembre, in alto i bicchieri con la Festa della Birra in Piazza Marconi.

La musica, in tutte le versioni, sarà, al centro della programmazione estiva. Sabato 23 Giugno sul palco dell’Oratorio Parrocchiale si esibiranno alcuni importanti musicisti di musica classica per il Concerto di Oboe e Pianoforte curato da Viviana Macelletti, con la partecipazione straordinaria del M° Thomas Indermühle, musicista di fama internazionale. Non mancheranno, inoltre, i tributi ai grandi artisti della musica italiana: da Domenico Modugno, a Lucio Battisti, a Biagio Antonacci.

La stagione proseguirà con i Saggi di Danza di fine anno della Scuole del territorio che si terranno in Piazza Marconi, le cui coreografie e scenografie, curate dai Maestri, sapranno sorprendere ed emozionare il pubblico presente. La Pro Loco, poi, vista l’affluenza delle passate edizioni, ripropone nella Villa Comunale il “Cinema in Villa”, cinque appuntamenti con le pellicole dell’ultima stagione cinematografica nazionale e internazionale.

Ma la serata più attesa, che richiamerà turisti e cittadini da ogni parte, sè quella della Festa Patronale di “San Michele Arcangelo”, sabato 11 e domenica 12 Agosto dove il protagonista assoluto della seconda serata sarà Metthew Lee, l’eclettico pianista e compositore, italianissimo nonostante il nome d’arte, che si divertirà a fondere le radici rock’n’roll con le sue radici italiane. Il risultato è che tutta una serie di classici della canzone italiana verranno rivisti, stravolti, reinventati da Matthew Lee proprio in chiave rock’n’roll. Uno show da non perdere, divertente, elettrizzante, superenergico e soprattutto unico domenica 12 Agosto in Piazza Marconi.

L’ultimo week end di Agosto è dedicato al frutto tipico sammichelano: Il Fico Mandorlato al quale, dal 24 al 26 Agosto, sarà dedicato il Festival insieme alla promozione dei prodotti tipici. Il Fico Mandorlato è conosciuto in tutto il mondo, per questo il Comune ha programmato una tre giorni di degustazioni, spettacoli e convegni che si concluderà, come tradizione vuole, con la Gara Podistica a cura dell’Associazione A.P.D. Runners San Michele S.no.

Per il primo anno l’Amministrazione Comunale ha inserito nel Cartellone la Rassegna “Incontri d’Autore”: quattro appuntamenti letterari tra Luglio ed Agosto con ospiti illustri: Paolo Giordano, Gabriella Genisi, Gero Grassi e Rosangela Chirico.

Il 13 Settembre, invece, si terrà l’ultimo degli appuntamenti organizzati da “Trullo Sociale” nell’ambito di OpenLab: un laboratorio condiviso con la Comunità sulle tematiche della rigenerazione urbana, agricoltura e la gestione dei beni comuni.

La stagione si chiuderà con l’ Oktober Fest San Michelano 2018, dall’11 al 14 Ottobre nella zona PIP, organizzato dalla Pro Loco su un’area coperta di mille metri quadrati, con spettacoli e degustazioni.

Siamo riusciti ad allestire un programma ricco e articolato in grado di dare vitalità all’estate di San Michele. L’obiettivo è quello di favorire la socialità ed il gusto dello stare insieme, rivolgendoci sia ai turisti che ai residenti ma nello stesso tempo di vivere momenti di aggregazione che regalano coesione e spirito positivo. E’ nostra volontà quella di far giungere più turisti a San Michele offrendo un contenitore di appuntamenti per tutte le età. L’Amministrazione Comunale ringrazia tutte le Associazioni e tutti gli operatori commerciali di San Michele per la collaborazione e l’impegno che mettono in campo per valorizzare la nostra Comunità, offrendo quel “fermento” necessario e piacevole ai concittadini e ai turisti.