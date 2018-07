"Voglio Cantare": Lidia Cocciolo presenta il suo singolo a Ciccio Riccio

BRINDISI - Domani 20 luiglio alle 14.40 Lidia Cocciolo presenta il suo singolo “Voglio Cantare” in diretta su CiccioRiccio, network brindisino che più di ogni altro apre le porte agli artisti pugliesi.

Il singolo “Voglio Cantare” è uscito il 16 luglio ed è un inno alla vita, alla gioia, alla musica che Lidia Cocciolo presenterà in diretta domani su CiccioRiccio e sul canale televisivo 216 Dgtv dove, ancora in via sperimentale, CiccioRiccio sta testando la sua CiccioRiccioTV.

Lidia la ricordiamo dietro i banchi di Amici che allora si chiamava Saranno Famosi, la riconosciamo in spot nazionali e fiction d’Autore: sorridente e talentuosa nei suoi live non si risparmia mai. Generosa e solare, come sempre. E “Voglio Cantare” la rappresenta totalmente.

E’ possibile acquistare il brano su iTunes, Google play, Spotify, Amazon e sul sito www.arcadelblues.it, etichetta discografica che crede nelle potenzialità di Lidia Cocciolo e con la quale sta progettando novità interessanti nel prossimo anno.

Appuntamento a domani alle 14.40 in diretta su CiccioRiccio con Lidia Cocciolo ne ICavalli di Battaglia di Marcello Biscosi.