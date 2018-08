A Brindisi tre giorni di festa patronale: bancarelle e spettacoli per tutti i gusti

Saranno i festeggiamenti per la festa patronale di Brindisi a dare impulso al prossimo week end ma non mancheranno gli appuntamenti culturali estivi di ogni genere.

A Brindisi tre giorni di festa per i santi patroni

Al via i festeggiamenti in onore di San Teodoro D'Amasea e San Lorenzo da Bindisi: da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre i corsi principali brindisini faranno da cornice a eventi sacri e civili. Si rinnova l'appuntamento con lo spettacolo mozzafiato dei fuochi d’artificio e con la suggestiva processione in mare, oltre che con la processione a cavallo della statua di San Teodoro. Non mancheranno le tradizionali bancarelle lungo i corsi con prodotti di ogni genere. Lo spettacolo pirotenico e le luminarie saranno accompagnate da colonne sonore.

Anche quest’anno il monumento al Marinaio d’Italia sarà vestito a vesta com’è avvenuto in occasione della festa, versione 2017. Dagli uffici della società Energeko, è stata confermata la volontà di rivedere il monumento con il Tricolore.

Il borgo dei pescatori di Brindisi scenario culturale

Note d’autore sugli approdi del Villaggio Pescatori di Brindisi in programma venerdì 31 agosto, con inizio alle ore 21 (ingresso gratuito). Dopo le esibizioni di Rino Pisani e Massimo Tormen, i MARinARIA mollano gli ormeggi per un viaggio sui confini tra il mare, la terra e i suoni della lingua. E così, il sestetto si avvia come un navigante in mare aperto oltre l’idea di genere musicale per approdare in una terra dove i suoni della lingua e delle armonie strumentali sono liberi e in un gioco di costante confronto e rinnovamento.

Al Barocco festival di San Vito protagonista il mandolino

Il «Barocco Festival» fa ritorno a San Vito dei Normanni, nel Chiostro dei Domenicani, venerdì 31 agosto alle ore 21, con uno spettacolo del «Trio Galanterie» dal titolo «Oh qual meraviglia»: protagonista il mandolino, strumento che nell’Ottocento diventa uno dei più diffusi e popolari, ma che aveva visto il suo coinvolgimento strumentale già nel concerti settecenteschi, basti pensare alle “sperimentazioni” vivaldiane.

Fu presente nelle botteghe degli artigiani come nelle abitazioni di borghesi, non raro a trovarsi in qualche ambiente della nobiltà alla luce del facile apprendimento e alla portata di chi, oltre al virtuosismo, mira ma al puro piacere di far musica.

Torna a Brindisi il “Medieval Fest”: laboratori didattici, musica, giochi, proiezioni

A Brindisi, dal 31 agosto al 2 settembre prossimi, torna il “Medieval Fest”, rievocazione medievale che, nella cornice offerta dalle celebrazioni per i santi patroni, da anni catalizza l’attenzione generale.

La puntuale ricostruzione filologica, in questa sesta edizione, sostenuta dal Comune di Brindisi e dalla Regione Puglia, ritorna sul lungomare della città; sarà una fiera di altri tempi, dove si può vivere la storia medievale con laboratori didattici e interattivi determinandosi spazi insoliti che trasformano il sapere in saper fare per saper essere.

Serata in jazz e mostra d’arte solidale al castello di Carovigno

Sabato 1 settembre alle ore 21 presso il Castello Dentice di Frasso di Carovigno concerto jazz e mostra d'arte solidale con l'esibizione della Saccomanno jazz band di Davide Saccomanno, in un concerto che inaugurerà una mini collettiva d'arte a scopo solidale.

La musica della nota jazz band animerà il maniero inaugurando la mostra d'arte solidale, che sarà allestita in una delle stanze del piano nobile. In mostra opere pittoriche, fotografiche e artigianali di artisti locali e non, che potranno essere visitabili fino all' 8 settembre con un contributo volontario. Il ricavato sarà donato in beneficenza a famiglie bisognose della città, grazie alla collaborazione delle locali parrocchie.