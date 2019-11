Appuntamento con feste all'aperto, concerti, libri, teatro e solidarietà

Feste di piazza ed escursioni caratterizzeranno il week end, insieme agli spettacoli teatrali e ad eventi culturali

Francavilla Fontana: musica e pettole per la festa di Santa Cecilia

Santa Cecilia annuncia le imminenti feste natalizie e con pastorali tradizionali e pettole calde si festeggia la santa Patrona della Musica. Venerdì 22 novembre, alle ore 19,30 in piazza Giovanni XXIII, sul sagrato della Basilica, la Banda Musicale “Giuseppe Verdi” eseguirà le musiche popolari della tradizione natalizia mentre la Pro Loco di Francavilla Fontana servirà le pettole, il più classico dei piatti del periodo di Natale, annunciando così l’imminenza delle feste che per i francavillesi avranno ufficialmente avvio l’otto dicembre con la festa dell’Immacolata

Il programma della festa prevede alle ore 18 la processione con il simulacro portato a spalla dai bandisti. La processione muoverà dalla sede dell’ex biblioteca in piazza Dante percorrendo piazza Umberto I, via Immacolata, corso Garibaldi, piazza Vittorio Emanuele II e via Chiesa Matrice. Nella Basilica, alle ore 18,30, la santa messa sarà officiata dall’arciprete e rettore della Basilica, mons. Alfonso Bentivoglio. Dopo la funzione religiosa, dalle ore 19,30, sul sagrato della Basilica, la Banda Musicale Giuseppe Verdi eseguirà le pastorali.

Mesagne: all’Alveare presentazione de “La Terza Stagione”

Presso la sede dell’associazione L’Alveare di Mesagne, sarà presentato il nuovo libro di Andrea Martina, il romanzo dal titolo “La Terza Stagione”, edito da Edizioni Esperidi. Nella presentazione di questo nuovo lavoro l'autore si esibirà un monologo teatrale di circa 35-40 minuti in cui verranno affrontati alcuni aspetti della storia e dei protagonisti agganciandoli all'attualità, tra cinema, culto dell'immagine e giornalismo.

Brindisi, concerto a sostegno della ricerca: l’orchestra Barocca in scena al Verdi

Musica e beneficienza stasera (venerdì 22 novembre), alle ore 20, al teatro Verdi, dove l’orchestra Barocca La Confraternita de’ Musici, diretta al cembalo dal maestro Cosimo Prontera, eseguirà il concerto «Pazzo per Amore: cantate, arie e tarantelle in Italia tra il XVII e il XVIII secolo», con la partecipazione del tenore napoletano Rosario Tòtaro. Il concerto segnerà la parte conclusiva di una giornata di orientamento universitario e di raccolta fondi promossa dall’Associazione Amici dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, a sostegno della ricerca nel campo delle malattie neurologiche.

Carovigno - “Libri senza sipario” nel Kantiere Sociale “Peppino Impastato”

Al via, da venerdì 22 novembre, la rassegna dal titolo “Libri senza sipario”, organizzata dal Kantiere Sociale “Peppino Impastato” di Carovigno (nella cui sede, in corte Franklyn, gli incontri avranno luogo), in collaborazione con la casa editrice barese di Alessio Rega “Les Flaneurs Edizioni”. La direzione artistica è stata affidata al giornalista e scrittore Dino Cassone. Una mini rassegna in cui i libri verranno “ascoltati” attraverso le voci di attori pugliesi, mentre ciascun autore avrà modo di far conoscere gli aspetti più intimi della creazione del proprio romanzo.

Si comincia dunque venerdì 22 novembre con l’esordio letterario di Tommaso Landolfo dal titolo “I ricordi spezzati di Robert Partout”. Dialoga con l’autore Dino Cassone, mentre le letture saranno a cura degli attori Onofrio Fortunato e Bruno Cabassi.

Mesagne: presentazione del dizionario mesagnese a cura dell’associazione “Di Vittorio”

Domenica 24 novembre alle 10 presso l'Auditorium del Castello per presentare Il Dizionario mesagnese alla città e che vedrà presenti il presidente dell'associazione Cosimo Faggiano, il sindaco di Mesagne Antonio Matarrelli, il presidente del Consiglio regionale Mario Loizzo, il giornalista Angelo Sconosciuto e l'autore Marcello Ignone

Il centro Fauna Selvatica di Ostuni apre al pubblico

Il Centro Fauna Selvatica della Provincia di Brindisi, domenica 24 novembre dalle 10.30 alle 12.30, organizza nella sede di Ostuni, in Contrada San Lorenzo, una apertura pubblica festiva per ricevere i soci del WWF e i sostenitori di una raccolta fondi realizzata dal Presidente del Wwf Brindisi, Giovanni Ricupero, a favore delle attività svolte nel territorio dal Centro Faunistico Provinciale.

Numerose specie di uccelli e mammiferi selvatici, trovati in difficoltà, sono accuditi e riabilitati fino al ritorno nel loro ambiente naturale. Si tratta di una attività tecnica che richiede specifiche attrezzature e materiali ed alcuni di questi sono da rinnovare nel tempo per usura.

“Interview” rivista di Andy Warhol convegno a Mesagne con degustazione

Nell’ambito delle iniziative collaterali organizzate per la Mostra "Andy Warhol, L’Alchimista degli anni sessanta", domenica 24 novembre alle ore 18:00, si svolgerà presso la Gran sala del Castello Normanno Svevo di Mesagne l’incontro dal titolo “Interview: La Rivista che ha inventato le Riviste”. A raccontare la storia della pubblicazione fondata da Andy Warhol nel 1966 ci sarà Franco Chiarpei designer che ha lavorato a New York come art director proprio per la celeberrima Interview. Durante l’incontro saranno anche esposte rarissime copie di Interview alcune delle quali autografate dallo stesso Andy Warhol. All’iniziativa interverranno Michela Laporta, curatrice della sezione “Pop Now. Nuove identità nelle arti pugliesi”; Bernardo Palazzo, designer e Marco Calò, consulente alla Cultura del Comune di Mesagne. Modera il giornalista free lance Vincenzo De Leonardis. La serata sarà chiusa da "Pop Wine and Chocolate" una degustazione gratuita di vini e cioccolatini a cura della Cantina Produttori di Manduria e Carone1951

Brindisi: “San Martino, castagne, corn….uli e vino” commedia benefica a sostegno dell’autismo

Domenica 24 novembre presso il Teatrino della Parrocchia Sacro Cuore di Brindisi (Salesiani) la Compagnia Teatrale Brundisium metterà in scena una brillante commedia in due atti scritta da Maria Luisa Luisi Carmone dal titolo “San Martino, castagne, corn….uli e vino, presenterà la serata Maria Di Filippo , sipario alle ore 18.

La Compagnia al fianco dell’Associazione di promozione sociale “Coloriamo Il Mondo” pone l’attenzione sul concetto che tutti, possiamo con un piccolo gesto contribuire a migliorare la vita di qualcun altro, e grazie a questa serata all’insegna di sorrisi e risate, la compagnia devolverà il contributo di partecipazione alla serata all’Associazione Coloriamo Il Mondo.

Sant'Elia in festa a Brindisi, nell’area del Brinpark

Domenica, 24 novembre, a partire dalle 10 e fino al tardo pomeriggio nel parcheggio retrostante al centro commerciale Brinpark si svolgerà l’iniziativa “Sant’Elia in festa”. L’evento è organizzato da Angelo Events e dall’associazione “13 cuori” in collaborazione con il Comune di Brindisi. Ci saranno gonfiabili e animazione per i più piccoli, stand ed attrazioni per tutti.

Brindisi: Pedaliamo insieme con Fiab

Fiab Brindisi è un’associazione che promuove la mobilità alternativa e sostenibile con particolare attenzione alla mobilità ciclistica, per questo scopo domenica 24 novembre organizza una passeggiata dal titolo “Pedaliamo Insieme” aperta a tutti coloro che lo desiderino, soci o non soci. L’iniziativa sarà periodicamente ripetuta ogni quarta domenica del mese.

Per partecipare non occorre avere grande esperienza con l’uso della bicicletta, ma voglia di uscire e godersi l’aria aperta anche per poche ore, si richiede solo una bicicletta in buono stato e la voglia di muoversi un po’.

Appuntamento quindi domenica mattina alle ore 9.00 in Piazza della Vittoria per maggiori informazioni inviare una mail a fiab.brindisi@gmail.com

“Fu amor di cuori” spettacolo teatrale dedicato ad Ignazio Ciaia

La società di Storia Patria per la Puglia, sezione "Giuseppe Marangelli" di Fasano, anche quest'anno ha organizzato iniziative per ricordare Ignazio Ciaia, il più illustre personaggio della storia locale, presidente della Repubblica partenopea del 1799 e martire della successiva restaurazione borbonica.

Nei giorni scorsi in occasione del 220esimo anniversario della morte, i soci dell'associazione hanno tenuto incontri nelle scuole del territorio per far conoscere il poeta, il patriota e il letterato che fu condannato alla pena capitale eseguita a Napoli il 29 ottobre 1799.

Domenica prossima, 24 novembre al Teatro Sociale alle ore 20,00 andrà in scena lo spettacolo teatrale musicale "Fu amor di cuori" prodotto ed ideato dalla sezione di Fasano di Storia Patria.