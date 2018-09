Appuntamento con la festa dell'uva, divertimento nei parchi e altre attività all'aperto

Natura e tradizioni saranno le caratteristiche degli eventi del prossimo week end. Parte sabato 15 settembre infatti un evento dedicato ai luoghi naturali del Brindisino visitabili fino a tutto il mese di ottobre.

Visite e attività nei parchi naturali del Brindisino

"Parchi in festa", il progetto di educazione ambientale nelle aree naturali protette brindisine, redatto dal servizio parchi ed aree naturali protette del comune di Brindisi, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dalla Cooperativa Thalassia. Escursioni sul campo, incontri a scuola, attività a piedi o in bicicletta, osservazione del cielo, poesia, natura e spettacoli. Parchi in festa sarà una festa aperta a tutta la cittadinanza, alla riscoperta dei tre luoghi dalle caratteristiche particolari e di grande valore naturalistico: il Parco Naturale Regionale “Stagni e saline Punta della Contessa”, la Riserva Naturale Orientata Regionale “Bosco di Cerano”, Sito di Importanza Comunitaria (Sic) “Foce Canale Giancola”. Tutte le attività saranno a titolo gratuito.

Si comincia questo week end proprio con Canale Giancola: sabato 15 settembre, a partire dalle ore 15.30, con una microesplorazione, un laboratorio dedicato ai bambini.

Si prosegue domenica 16 settembre al mattino, a partire dalle ore 11. Incontri di gusto, passeggiata e degustazione alla scoperta dei vitigni di Malvasia presenti nella zona di Giancola. Accompagnati da un esperto, si conoscerà la storia e le tecniche di coltivazione, terminando con una piccola degustazione di vino e prodotti tipici.Le attività del progetto proseguiranno ogni weekend di settembre ed ottobre e termineranno con la festa finale nel Centro di Brindisi, secondo il calendario diviso per aree consultabile qui.

Festa dell’uva e delle tradizioni popolari alla Selva di Fasano

La settima edizione della festa dell’uva in programma domenica 16 settembre a Selva di Fasano, sarà la manifestazione conclusiva del calendario estivo di iniziative dell’Associazione Pro Selva.

Un’occasione di incontro tra tradizione, folclore e gusto; così domenica prossima, 16 settembre, il centro della Selva si immergerà nel clima festaiolo della vendemmia. Il programma prevede alle ore 17 l’apertura della festa con la sfilata lungo viale Toledo dei carri e carretti addobbati con tralci di vite e attrezzi utilizzati per la vendemmia.

Aperture straordinarie del museo nazionale e parco archeologico di Egnazia

Sabato 15 settembre sarà possibile visitare il Parco Archeologico ed il Museo di Egnazia fino alle ore 23 (ultimo ingresso ore 22). Alle ore 20.30 sarà possibile assistere al reading itinerante “Dalle città ai mari” a cura del Teatro delle Forche, nel Parco Archeologico. L’iniziativa è aperta a tutti, non c’è obbligo di prenotazione. Per partecipare all’evento è necessario munirsi del solo Biglietto Ordinario a tariffa MiBact (6 euro).

Per Librinfaccia, incontro con l’autore Alberto Cattaneo

Alberto Cattaneo racconta, nel suo nuovo libro “Il mestiere del potere” (ed. Laterza), la sua professione: il lobbista. Venerdì 14 settembre alle ore 18, presso l’Hotel Ostuni Palace in corso Vittorio Emanuele II, 218 a Ostuni. Se da un lato si vuole assecondare il “mito” della massima trasparenza, dall’altro, non si modificano i meccanismi attraverso i quali la democrazia produce le leggi che, invece, prendono forma nelle anticamere del potere.

Gallery