Appuntamento con la "Sagra ti la sasizza", fiere, feste rionali e mostre

Un fine settimana dedicata all’arte con i numerosi musei aperti e alla natura con i parchi in festa ma non mancheranno le feste e le sagre come quella della “sasizza” di Oria.

San Pietro Vernotico: torna “ballando con Don Bosco

Ritorna l’evento “Ballando con don Bosco”, l’evento a scopo benefico organizzato dalla parrocchia San Giovanni Bosco di San Pietro Vernotico, sulla falsa riga del programma televisivo “Ballando con le stelle”. La seconda edizione della gara tra principianti e ballerini di professione si svolgerò in tre serate: 13 , 21 e 28 ottobre. Protagonisti sul palco del teatro don Bosco saranno cinque coppie di super ballerini che si sfideranno al suon di musiche di ogni genere .

Brindisi: parte la rassegna in onore del coro polifonico

Al via la rassegna “In cordis Jubilo”, organizzata dall’associazione musicale-culturale “San Leucio”, in occasione del 25esimo anniversario della fondazione del coro polifonico arcivescovile “San Leucio”. Venerdì 12 ottobre alle ore 18.00, presso la Sala Conferenze di Palazzo Granafei-Nervegna di Brindisi si svolgerà la presentazione dell’opera di don Cosimo Schena, dal titolo “La croce è la nostra patria .

Oria: sagra ti la sasizza all’interno della fiera espositiva

La 32esima edizione de “La sagra ti la sasizza” in programma domenica 14 ottobre sarà una giornata ricca di eventi che comincerà al mattino dalle 8 con l’apertura della fiera espositiva che, come consuetudine, accompagna cittadini e turisti sino alla sera. Alle 11 è in programma la prima edizione della Gara di Pasticceria rivolta ad un massimo di 30 partecipanti e che vedrà in giuria la finalista della popolare trasmissione MasterChef Alida Gotta.

Dalle 19 la sagra entrerà nel vivo con la possibilità di gustare panini a base di salsiccia e di scoprire prodotti tipici provenienti da ogni parte d’Italia presenti negli stand enogastronomici.

A Ostuni il museo apre alle famiglie

Domenica 14 ottobre in tutta Italia sarà la "Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo" (Famu). L'evento, giunto alla sua sesta edizione, è un'occasione per far conoscere ed apprezzare alle famiglie il patrimonio artistico e culturale dei grandi e piccoli Musei Italiani. Il filo conduttore scelto per il 2018 è "Piccolo ma Prezioso", un tema che mette in risalto il grande valore dei più piccoli, dei bambini prima di tutto, ma anche dei piccoli musei e dei piccoli oggetti d'arte.

A Brindisi la domenica è di carta con l’apertura dell’archivio di Stato

Domenica 14 ottobre 2018, torna l'apertura straordinaria di Biblioteche e Archivi statali, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali per valorizzare non solo i musei e le aree archeologiche, ma anche i “monumenti di carta”, patrimonio altrettanto imponente e ricco, conservato e valorizzato in splendidi luoghi della cultura.

Domenica 14 ottobre dalle ore 9,00 alle 13,00 si potrà visitare la mostra Il potere dell’immaginazione: la stagione dei Movimenti, gli anni tra il 1968 e il 1978. Rassegna bibliografica e documentaria, allestita nelle sale dell’Istituto. Questo percorso espositivo intende divulgare e valorizzare la donazione del fondo bibliografico che il sociologo Emanuele Amoruso ha fatto all’Archivio di Stato, consistente in circa 250 pezzi (opuscoli, manifesti, fogli di giornale, riviste e appunti manoscritti degli anni dal 1968 al 1978)

San Pietro Vernotico: Festeggiamenti in onore della madonna di Sanarica

A San Pietro Vernotico torna l’appuntamento con i festeggiamenti in onore della Beata Vergine delle Grazie di Sanarica che ogni anno ricorrono la seconda metà di ottobre. Domenica 14 ottobre prossimo, in via Mare, dove ha sede l’omonima chiesetta, andranno in scena eventi che accontentano tutti i gusti: mercatino dell’artigianato sin dalla mattinata, spettacoli musicali e degustazioni. Oltre che i festeggiamenti religiosi.

Brindisi: mostra fotografica per ottobre rosa

Ottobre rosa, mese della prevenzione del tumore al seno: torna la personale fotografica di Luigi Cataldo da domenica 14 a domenica 21 ottobre, promossa dall’Associazione Cuore di donna. Dopo il successo dello scorso mese di marzo, torna nelle sale di palazzo Granafei- Nervegna, la personale fotografica di Luigi Cataldo. “Life is woman- volti di donne che hanno sconfitto il cancro”.

Brindisi, parco Saline della Contessa: osservazione ornitologica aperta a tutti

Guidati da un esperto ornitologo, domenica 14 ottobre si conosceranno le numerose specie che in questa stagione scelgono le Saline di Punta della Contessa per passarci un giorno, una settimana o un mese, prima di riprendere il viaggio. Curiosità, aneddoti e rotte migratorie, fino a volare idealmente sulle ali dei migratori. La guida sarà Simone Todisco naturalista e agrotecnico del Centro studi De Romita. L’escursione è gratuita previa prenotazione; adatta ai bambini.