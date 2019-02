Appuntamento con De Andrè, Battisti, Mogol, concerti e teatro

Musica d’autore in tutta la provincia nel fine settimana insieme a tanto teatro e l’avvio del laboratorio di scrittura.

Brindisi: torna al Verdi il grande Lello Arena, offerta promozionale per gli innamorati

Il Teatro Verdi di Brindisi vuole festeggiare San Valentino e tutti gli innamorati con una promozione speciale: per lo spettacolo «Parenti serpenti» con Lello Arena, in programma venerdì 15 febbraio, con sipario alle ore 20.30, è infatti possibile acquistare il biglietto d’ingresso al 50 per cento del prezzo intero. La promozione è valida per un acquisto minimo di due biglietti e offre l’occasione di regalare l’emozione di uno spettacolo unico. I biglietti a tariffa promozionale sono disponibili solo presso la biglietteria del Teatro Verdi: turni di apertura dal lunedì al venerdì, ore 11-13 e 16-18. Info 0831 562554.

Mesagne: Valerio Capasa interpreta la musica “bella”

Venerdì 15 febbraio alle 18 presso l’associazione “Di Vittorio”, una serata di poesia e musica con «Apriti cuore: canzoni belle e vere». È un percorso attraverso i lampi di alcuni cantautori italiani proposti con chitarra e voce da Valerio Capasa, insegnante e critico letterario. Il miracolo di certi ascolti è trovare, nelle parole e nelle note di altri, la propria parola, la propria nota. Quando possiamo dire che una canzone è bella? Non solo quando ci piace, quando coincide con i nostri gusti. Una canzone è bella soprattutto quando ci mette davanti a quello che siamo, quando tocca il nostro mistero fino a farci ridere e piangere insieme.

Laboratorio scrittura creativa Parole che danzano

Venerdì 15 febbraio, alle ore 18, presso Arci "La Manovella" di Mesagne in piazza Criscuolo 18, ci sarà la presentazione del Laboratorio di scrittura espressiva “Parole che danzano”. Un laboratorio per conoscersi e ritrovarsi attraverso le parole, la fantasia, l’immaginazione, il movimento, il gioco, la creatività e le emozioni.

Incontri tenuti da Monica Cucinelli - Educatore Professionale, Perfezionamento In Musicaterapia nella GDL Gestalt Couselor Professionista (Aspic Brindisi). Primo incontro di presentazione gratuito, preferibilmente su prenotazione allo 34976169824 associazionelamanovella@gmail.com

Brindisi: ancora un appuntamento teatrale allo 0831 Space con “Lingua Matrigna"

Per l’iniziativa promossa da Antonio Rollo, sabato 16 febbraio andrà in scena “Lingua Matrigna” della Compagnia del Sole (da “L’analfabeta” di Agota Kristof) con Patrizia Labianca. Progetto e regia a cura di Marinella Anaclerio. Lo spettacolo (previsto per le ore 21) sarà preceduto, come al solito, da un “aperi-teatro”, con inizio alle ore 20.15. Il costo dello spettacolo è di 10 euro. Per informazioni e prenotazioni ci si potrà rivolgere al 348 7029306 – 0831 562565. Lingua Matrigna: “Sono tornata analfabeta. Io che leggevo già a quattro anni. All’età di 27 anni mi iscrivo ai corsi estivi dell’Università di Neuchàtel, per imparare a leggere”.

Francavilla Fontana: due eventi imperdibili al circo della Farfalla

Si inizia sabato 16 febbraio, con il primo live assoluto di Questo Torrido Dicembre, duo composto da Daniele Giorgino (batteria, tastiere) e Fabio Prudenzano (chitarre, voce). La loro musica consiste in un rock con sfumature pop, sonorità elettroniche su ritmi scanditi dalla vecchia batteria di Daniele ereditata dal nonno componente di una storica band Manduriana "I Bugiardi". La band ha composto una dozzina di brani con testi in italiano ed è impegnata nella realizzazione del primo disco. Seguirà il suggestivo spettacolo audio/visivo di Transmissions, il veicolo tramite cui Bruno Pezer, musicista erzegovino di base a Brindisi esplora i territori dell'atmosfera e dell'astrazione. Si comincia alle 22,30 ingresso gratuito in via Giancola, 4

La musica meno conosciuta di Fabrizio de Andrè

Domenica 17 febbraio toccherà a “L’Altro Faber” presso il Circo della Farfalla con lo spettacolo musicale di Antonio Fanelli (Centro Sperimentale Teatrale “Mama Dunia”) con cui sarà ripercorsa l'immensa produzione di Fabrizio De Andrè attraverso le sue canzoni più intime e meno conosciute, senza ovviamente dimenticare quelle che lo hanno reso popolare al grande pubblico. L’appuntamento è a partire dalle ore 19 in via Giancola, 4. Ingresso con contributo.

Francavilla Fontana omaggia gli artisti Battisti e Mogol con la proiezione di “Un'avventura”

Dopo aver conquistato il pubblico di Sanremo e di “Che tempo che fa”, “Un’avventura” torna a casa per una presentazione in grande stile al cinema teatro Italia di Francavilla Fontana. La proiezione, in collaborazione con l’amministrazione comunale, è in programma domenica 17 febbraio alle 16 con la partecipazione straordinaria di Michele Riondino. Sulle note delle intramontabili canzoni scritte da Lucio Battisti e Mogol, Matteo (Michele Riondino) e Francesca (Laura Chiatti) scoprono l’amore, si perdono, si ritrovano, si rincorrono, ognuno inseguendo il proprio sogno: lei vuole essere una donna libera, lui vuole diventare un musicista. I biglietti, grazie al contributo dell’amministrazione comunale, avranno il prezzo ridotto di 4 euro.

Brindisi: concerto del trio swing all’Istituto Alberghiero

Domenica 17 febbraio alle 11, la stagione concertistica "BrindisiClassica" propone nella Sala Congressi dell'Istituto Alberghiero «S. Pertini» di Brindisi lo spettacolo «The Swing Tree». Sul podio lo straordinario ensemble napoletano «Marco Sannini Trio» si dividerà la scena con la bravissima Jazz singer barese Paola Arnesano nel ricreare le classiche sonorità della Golden age of swing negli anni 20/30 a New Orleans e Chicago.

San Pietro Vernotico: teatro in vernacolo con la compagnia Le giaccure stritte

Per la nuova rassegna teatrale in vernacolo al Don Bosco di San Pietro, domenica 17 febbraio è il turno della Compagnia Teatrale "Le giaccure stritte" di Salice Salentino (Le) che presenterà “Servitore di due padroni” in 2 atti di M. Perrone con regia di M. Perrone. L’evento è inserito nel cartellone teatrale della stagione 2019 e partecipa al concorso finale premio Domenico Modugno.

Brindisi: proseguono con proroga le visite alla mostra “Arte Liberata”

La mostra "Arte Liberata" in esposizione a Palazzo Nervegna è stata prorogata fino al 24 marzo, doveva chiudere oggi venerdì 15 febbraio. In questi primi due mesi, le 69 opere confiscate sono state ammirate da circa 5mila persone che hanno lasciato la loro firma: 2mila nel primo mese e 3mila nel secondo, tra questi ci sono oltre 700 studenti di tante scuole brindisine e non solo che hanno prenotato visite guidate gratuite. E' visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, con ultimo ingresso alle 19.30. E’ ancora possibile prenotare visite guidate al numero dell’Info Point di Palazzo Nervegna (0831 229784).

Brindisi: al Verdi Don Chisciotte sognatore errante

Alessio Boni è «Don Chisciotte» al Teatro Verdi di Brindisi, il sognatore che non accetta la realtà, l’erudito, l’idealista, il folle epico, l’eroe visionario. L’attore: «È un personaggio struggente, magico e poetico. E oggi, anche dopo quattrocento anni, abbiamo tanto bisogno di lui». In scena sono in sette e Sancho Panza sarà una donna, l’attrice turca Serra Yilmaz. Appuntamento giovedì 21 febbraio - sipario ore 20.30